Pixel 7a : son prix en euros dévoilé, il sera bien plus cher que le Pixel 6a en France

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais le Pixel 7a sera bien plus onéreux que le modèle précédent, le Pixel 6a. Si l’augmentation de prix n’est pas conséquente, elle pourrait bien décourager certains clients d’opter pour le smartphone de Google.

Il y a plusieurs semaines, nous rapportions que le Pixel 7a serait commercialisé à 499 dollars outre-Atlantique, soit 50 dollars de plus que le modèle précédent. En cause, une fiche technique plus intéressante, avec notamment un écran OLED 90 Hz, la recharge rapide sans fil 5W, la même puce Tensor G2 que le Pixel 7 ou encore une amélioration des capteurs photo.

L’augmentation de prix aux États-Unis laissait présager une hausse similaire en France, et c’est sans surprise que cela vient d’être confirmé par un célèbre leaker : @billbil_kun. Comme il a l’habitude de le faire sur son compte Twitter ou sur Dealabs, ce dernier vient de publier en avance le prix du smartphone en France.

Lire également – Le Pixel 7a est déjà en vente sur eBay juste avant sa sortie officielle

Le Pixel 7a voit son tarif augmenter cette année

D’après ses informations, qui sont généralement très fiables, le Pixel 7a sera commercialisé à un tarif de 509 euros chez nous, soit 50 euros de plus que le Pixel 6a de l’année dernière (459 euros). C’est donc une petite hausse pour le smartphone, qui est finalement largement compensée par le gain de fonctionnalités, dont notamment la recharge rapide sans fil, qui était jusqu’à présent absente sur cette gamme.

Le leaker note même qu’il semble y avoir une offre de remboursement liée au smartphone, mais les détails de celle-ci ne sont pas encore connus. Google mise peut-être sur elle pour faire passer la pilule auprès des consommateurs après l’augmentation du prix de l’appareil.

Le problème, c’est que cette hausse de tarif pourrait bien mettre à mal les ventes du smartphone. En effet, ce dernier se retrouve finalement placé assez proche du Pixel 7, que l’on retrouve par exemple sur Amazon à 549 euros à l’heure où nous écrivons ces lignes. Pourtant, le Pixel 7 propose une bien meilleure fiche technique que son petit frère, grâce notamment à une meilleure partie photo ou encore une recharge filaire et sans fil plus rapide.

Il est donc probable que beaucoup de fans de Google se tournent plutôt vers le Pixel 7 classique, mais il reste à voir quelles offres de lancement va proposer Google pour rendre son Pixel 7a assez attractif. Trois coloris seront disponibles : Carbon, Cotton et Arctic Blue, et la coque officielle sera commercialisée à 34,99 euros.