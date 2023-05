Le Pixel 7a est déjà en vente sur eBay juste avant sa sortie officielle

Nouveau coup dur pour Google. Alors que la présentation des nouveaux Pixel 7a abordables aura lieu dès la semaine prochaine, plusieurs exemplaires de l’appareil ont déjà été mis en vente sur eBay.

Après qu’un prototype du Pixel 7a s'est retrouvé sur eBay au début de l’année, c’est désormais les versions finales qui se retrouvent sur la plateforme de vente en ligne entre particuliers. Le problème, c’est que Google n’a pas encore officiellement lancé son smartphone de milieu de gamme, puisque sa sortie n’est prévue que le 10 mai prochain à l’occasion de la Google I/O 2023.

Sur Reddit, l’utilisateur If-you-seek-amy a déjà repéré plusieurs smartphones en vente sur le site eBay. Il s’agit essentiellement de modèles noirs « charcoal », mais on sait déjà grâce à des images officielles et d’autres photos volées de boîtes que nous aurons également droit à des coloris blancs et bleu clair.

Le Pixel 7a est vendu bien plus cher que son prix de lancement

Sur les différents listings, on peut remarquer que le Pixel 7a est vendu bien plus cher que le prix qui sera pratiqué par Google. Un internaute est par exemple prêt à céder son smartphone à 542 dollars, tandis qu’un autre en demande 549 dollars.

Le prix officiel du Pixel 7a devrait être de 499 dollars, si l’on en croit les rapports précédents. Il s’agit donc d’une augmentation de 50 dollars par rapport au tarif du Pixel 6a précédent, mais en contrepartie, Google va largement améliorer la fiche technique de l’appareil.

Pour rappel, le Pixel 7a se distinguera de ses prédécesseurs par l'intégration d'un écran de 90 Hz, ainsi que la recharge sans fil à 5W. Le nouveau modèle sera également équipé d'un capteur photo arrière de 64 MP, en remplacement de l'ancien capteur IMX363 de 12,2 MP utilisé par Google pendant de nombreuses années. Enfin, le smartphone sera propulsé par la dernière puce haut de gamme de Google, la Tensor G2, le positionnant ainsi parmi les appareils les plus performants de sa catégorie. Il reste maintenant à voir quel sera son tarif en France, mais on peut espérer un tarif légèrement supérieur à 500 euros.