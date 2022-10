Pixel 7a : Amazon permet déjà aux clients d’être prévenus de l’ouverture des précommandes

Alors que Google n'a même pas encore officialisé l'existence de Pixel 7a, il est d'ores et déjà possible d'activer sur Amazon une alerte pour être prévenu de l'ouverture des précommandes. De récentes rumeurs évoquaient une sortie de l'appareil pour le début d'année 2023.

Ce 6 octobre 2022, Google a profité d'une nouvelle conférence pour lever le voile sur les Pixel 7 et 7 Pro, ses derniers smartphones équipés de la nouvelle puce maison Tensor G2. Comme la précédente variante, ce processeur fait la part belle à l'IA en intégrant des fonctionnalités avancées d'apprentissage automatique et de reconnaissance vocale.

Cette utilisation renforcée de l'IA permet également d'offrir des fonctionnalités de retouche photo inédites, à l'image du Photo Unblur. Comme son nom l'indique, cet outil permet de retirer le flou d'une photo même après l'avoir prise. Désormais, les regards se tournent naturellement vers la prochaine génération de Pixel à venir. Si Google suit la même stratégie adoptée depuis plusieurs années maintenant, le Pixel 7a, une version plus accessible du Pixel 7, devrait être le prochain smartphone à voir le jour.

Pour l'instant, nous ne savons pas grand chose sur lui. Selon de premières rumeurs toutefois, le Pixel 7a pourrait être lancé dès le début d'année 2023 et il répondrait au nom de code Félix. Google aurait d'ores et déjà commandé la production de 4 millions d'unités, signe que la firme de Mountain View croit au potentiel de l'appareil.

Amazon met en place une alerte pour le Pixel 7a

Or, Amazon a vendu la mèche concernant l'existence du Pixel 7a. En effet, les utilisateurs américains peuvent déjà activer une alerte pour être prévenus de l'ouverture officielle des précommandes du Pixel 7a. De quoi suggérer une présentation à venir dans les prochaines semaines peut-être ? Autre fait intriguant, Amazon précise qu'il s'agit d'une annonce pour le lancement de la gamme Pixel 7a.

En d'autres termes, Google pourrait donc lancer plusieurs variantes du Pixel 7a. Ses prédécesseurs, les Pixel 5a et 6a sont disponibles à la fois en version 4G et 5G, de fait il ne serait pas étonnant d'avoir un Pixel 7a compatible avec la dernière génération de réseau mobile. En revanche, il serait bien plus surprenant que Google dévoile aussi un Pixel 7a XL par exemple doté d'une plus grande dalle. Bien entendu, nous sommes ici dans l'hypothèse et il faudra attendre une annonce officielle de Google pour en avoir le coeur net.

Source : GSMArena