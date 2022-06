Le Pixel 7 Pro continue de dévoiler ses secrets dans de nouvelles fuites

Le Pixel 7 Pro continue de faire parler de lui. Le smartphone se dévoile un peu plus puisque des photos d’un prototype se baladent sur le net. Si visuellement, il se rapproche énormément du Pixel 6 Pro, il devrait proposer de réelles différences techniques.

Le Pixel 7 Pro devrait arriver au mois d’octobre. Pour faire taire les rumeurs, Google l’a déjà annoncé officiellement lors de sa conférence du Google I/O, sans toutefois en dire beaucoup. Cela n’a pas empêcher les fuites de continuer.

Aujourd’hui, c’est un prototype qui fait parler de lui. Il est partagé sur une chaîne Telegram Russe. Un utilisateur a pu manipuler le terminal et dévoile des infos très intéressantes. Oui, le Pixel 7 Pro est un sosie du 6 Pro, mais cela ne signifie pas qu’il est similaire.

Le Pixel 7 Pro embarquerait un nouvel écran

Le Pixel 7 Pro devrait embarquer un nouvel écran par rapport au 6 Pro. Il devrait ainsi être beaucoup plus lumineux que ce dernier, qui était déjà satisfaisant sur ce point. Plus encore, le Pixel 7 Pro serait doté d’une nouvelle puce haptique, la Cirrus Logic CS40L26 (contre la CS40L25 dans le 6 Pro). Même chose pour la puce NFC, qui passe de la ST54K de STMicroelectronics à la ST21NFC. Des changements qui, pour le moment, sont mineurs, mais ils devraient contribuer à rendre le smartphone plus agréable en main et plus fluide à l’utilisation, notamment en ce qui concerne l’usage du NFC.

A lire aussi – Pixel 7 Ultra : Google préparerait un 3e smartphone encore plus haut de gamme

Pour le reste, nous attendons encore une vraie différence qui justifierait le développement de cette itération 2022. Celle-ci devrait se situer au niveau de la photo. On sait que le Pixel 6 Pro est l’un des meilleurs du marché sur ce segment et le 7 Pro aura la lourde tâche de faire mieux. C’est d’ailleurs là-dessus que le smartphone devrait se démarquer en termes de visuel, puisque le module photo (qui se présentera toujours sous la forme d’un bandeau sur toute la largeur du capot arrière) accueillera un double capteur beaucoup plus visible.

Ne reste maintenant qu’à attendre plus d’informations de la part des fuites, ou même de Google. La firme de Moutain View sortira le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro au mois d’octobre si tout se passe bien. Ils devraient être les premiers terminaux à être équipés d’Android 13.