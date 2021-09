Pixel 6 : une technologie phare du Pixel 2 bientôt de retour ?

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro pourraient emprunter une fonctionnalité inaugurée sur le Pixel 2, et disparue depuis le Pixel 4. Il s'agit de l'Active Edge, fonctionnalité appréciée des utilisateurs qui permettait de lancer Google Assistant en pressant simplement les bords de l'appareil. La fonction Battery Share du Pixel 5 pourrait également faire son retour.

Lors du lancement du Pixel 2 en 2017, Google a marqué les esprits grâce à l'intégration d'une fonctionnalité révolutionnaire pour l'époque : la technologie Active Edge. Le principe ? Cette fonctionnalité permettait tout simplement de lancer Google Assistant en serrant les bords de l'appareil. Une pression permettait quand à elle de mettre un appel en sourdine par exemple. Cette technologie, directement inspirée du Edge Sense de HTC, a fait les beaux jours des Pixel 2, Pixel 3 et Pixel 4.

Seulement, Google a préféré s'en passer à partir du Pixel 4a, lui préférant la fonction “Raise to talk”, qui permet d'activer Google Assistant en levant le smartphone en l'air. Seulement, comme l'expliquent le leaker réputé Roland Quandt et Mishaal Rahman, rédacteur chez XDA Developers, l'Active Edge pourrait faire son retour sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

L'Active Edge et le Battery Share de retour sur les Pixel 6 ?

Comme l'expliquent les deux spécialistes sur Twitter, ils ont pu dénicher une liste de produits qui mentionnent notamment des coques de protection pour les futurs smartphones de Google. Or, il s'avère que la description de ces coques mentionne le support de l'Active Edge. En outre, ce listing évoque également la prise en charge du Battery Share par les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Pour rappel, le Battery Share est une fonctionnalité inaugurée sur le Pixel 5. Il s'agit tout simplement de la technologie de recharge inversée de Google. Elle s'appuie sur un modèle sans fil Qi spécial qui lui permet de transmettre de l'énergie par induction à d'autres appareils. Pour résumer, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourront être dotés de l'Active Edge et du Battery Share. Une plutôt bonne nouvelle quand on sait à quel point l'Active Edge était apprécie des utilisateurs.

Notons par ailleurs que ce listing de coques et d'étuis évoquait également les coloris des deux appareils. Les voici : Stormy Sky, Light Rain et Cotton Candy pour le Pixel 6, Stormy Sky, Light Frost, Golden Glow et Soft Sage pour le Pixel 6 Pro. Quoi qu'il en soit, il conviendra de prendre ses informations avec des pincettes pour l'instant. Pour rappel, Google a teasé la date du lancement des Pixel 6, qui pourrait avoir lieu le mardi 19 octobre 2021.

Source : Roland Quandt via Twitter