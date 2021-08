Pixel 6 : la beta d’Android 12 confirme le capteur photo Samsung de 50 MP

Les Pixel 6 continuent de se dévoiler. Plusieurs semaines avant le lancement sur le marché, la quatrième beta publique d'Android 12 a levé le voile sur une partie de la fiche technique des smartphones de Google. On y découvre un capteur photo de 50 mégapixels conçu par Samsung et un modem Exynos 5123.

Réglé comme une horloge, Google vient de mettre en ligne la 4ème beta d'Android 12 sur les smartphones compatibles. La mise à jour contient une nouvelle version de l'application Google Camera.

En fouillant dans le code d'APK de l'application, nos confrères de XDA Developers ont déniché plusieurs indices sur la fiche technique des futurs Pixel 6. En effet, il n'est pas rare que des lignes de code contiennent des informations sur les composants qui seront intégrés à un smartphone.

Capteur ISOCELL GN1 et modem Exynos 5123 pour les Pixel 6

Tout d'abord, XDA a découvert une ligne de code mentionnant un capteur photo de 50 mégapixels développé par Samsung, l’ISOCELL GN1. Annoncé en 2020, cet objectif photo mesure 1/1,3 pouce. Il se distingue grâce à un autofocus rapide Dual Pixel, des photosites deux fois plus grands que ceux du capteur 108 mégapixels de Samsung et la technologie Tetracell qui permet de fusionner plusieurs pixels en un.

D'après XDA, il s'agirait du capteur grand angle qui sera intégré aux Pixel 6. Il s'agit d'une importante mise à niveau par rapport au capteur IMX363 de Sony intégré sur les dernières générations de smartphones Google. Couplé au traitement logiciel des images de Google, et aux prouesses annoncés du SoC Tensor dopé à l'IA, le capteur promet des merveilles.

Dans un second temps, XDA a repéré une ligne de code qui laisse penser que le SoC Google Tensor, développé en partenariat avec Samsung, soit accompagné d'un modem 5G Exynos 5123. Il s'agit du modem 5G intégré aux Galaxy S20 et Galaxy Note 20. Il prend en charge la 5G millimétrique (mmWave) et la 5G sous les 6 GHz.

Pour mémoire, Google devrait annoncer les Pixel 6 dans le courant du mois de septembre ou d'octobre. On vous en dit plus dès que possible sur les flagships. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

