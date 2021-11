Certains Pixel 6 passent des appels téléphoniques à l’insu des utilisateurs pendant la nuit

Certains Pixel 6/ 6 Pro en circulation dans le monde passent des appels téléphoniques aléatoirement. Selon une foule de témoignages apparus en ligne, Google Assistant décide tout seul d'appeler des contacts, surtout pendant la nuit.

D'après de nombreux témoignages apparus sur la toile, certains Pixel 6 et Pixel 6 Pro passent des appels téléphoniques à des contacts de façon aléatoire. “Je me réveille à 7 heures du matin avec un appel en cours. J'ai regardé mon téléphone pour voir qui m'appelait et à ma grande surprise mon téléphone a appelé un ami que je n'avais jamais appelé auparavant”, explique un internaute sur Reddit.

Selon les usagers touchés par ce bug, les appels aléatoires surviennent essentiellement la nuit ou lorsque le smartphone est en veille. Malgré un redémarrage ou une réinitialisation aux réglages d'usine, les Pixel 6 ont continué de passer des appels téléphoniques. “Il a fait la même chose le lendemain en composant le numéro de quelqu'un d'autre”, affirme un utilisateur.

Le Pixel 6 appelle des contacts pendant que son propriétaire dort

Visiblement, ce dysfonctionnement provient de Google Assistant, l'assistant intelligent du smartphone. En consultant l'historique de Google Assistant, des usagers se sont rendus compte que “l'assistant a sélectionné un contact et appelé mon ami sans aucune commande vocale”. L'assistant vocal aurait donc décidé de son propre chef de passer un appel.

D'après les internautes, ce dysfonctionnement survient dans la plupart des cas dans un environnement calme et silencieux. De fait, il n'est pas possible que l'assistant Google ait mal interprété les mots d'une conversation entre deux personnes ou les mots provenant d'un téléviseur ou de la radio. “J'espère constamment que mon téléphone n'appellera pas quelqu'un lorsque j'ai une conversation privée”, explique un témoignage sur Reddit.

Dans certains cas, le Pixel 6 touché par le bug se concentre sur un seul contact. Pour éviter les appels intempestifs, les usagers se sont résolus à supprimer le numéro de leur carnet d'adresses. D'autres affirment qu'il suffit de désactiver l'option qui permet d'utiliser l'Assistant Google sur l'écran de verrouillage pour éviter les appels aléatoires.

Il ne s'agit pas du seul bug repéré sur les Pixel 6. Dès la sortie sur le marché, certains utilisateurs ont remarqué que l'écran clignote en vert lorsque le bouton d'alimentation est brièvement pressé. Google s'est engagé à corriger le bug avec la mise à jour décembre 2021. Avez-vous remarqué des bugs similaires sur votre unité ? On attend votre témoignage dans les commentaires.