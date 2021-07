Pixel 6 et 6 Pro : Google pourrait accompagner le capteur selfie d’un flash LED

Les Pixel 6 et 6 Pro pourraient embarquer un Flash LED sur le capteur à selfie situé sur la face avant. C'est en tout cas ce que dévoile le fichier APK de la version 8.3.252 de l'application Google Caméra. En outre, la définition des dalles des deux appareils serait respectivement en 1080p et en 1440p.

Alors que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro n'ont toujours pas été officialisés par Google, les rumeurs et fuites à leurs sujets se multiplient sur la toile. Dernièrement, les fichiers APK de la version 8.3.252 de l'application Google Camera ont révélé de nombreuses informations sur les prochains flagships de Google, à commencer par la présence d'un téléobjectif périscopique avec zoom 5x.

Un peu plus tôt dans la semaine, ce fut au tour d'un Youtubeur de publier les premières prises en main vidéo des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, l'occasion de découvrir le nouveau design des deux appareils de Google. Et en ce vendredi 16 juillet 2021, c'est à nouveau grâce aux fichiers APK de la dernière version de Google Camera que nous obtenons des informations inédites sur les Pixel 6 et 6 Pro.

En effet, après XDA Developers, nos confrères du site 9To5Google se sont amusés à décompiler les fichiers de l'APK de l'appli Google Camera. Les journalistes ont ainsi découvert d'autres données relatives au Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui avaient probablement échappé à la vigilance de XDA Developers.

L'appli Google Camera révèle d'autres secrets sur les Pixel 6 et 6 Pro

En premier lieu, ils ont remarqué une ligne de code liée à une fonction spéciale “p21_front setup” activée sur le Pixel 6 Pro, mais absente du Pixel 6. Selon leur interprétation, cela suggère que seul le Pixel 6 Pro serait en mesure d'enregistrer des vidéos selfie en 4K, une fonctionnalité déjà évoquée par de précédentes fuites.

En outre, d'autres lignes de code font état de l'intégration d'un Flash LED sur le capteur frontal des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, une fonction plutôt rare sur les smartphones Android, à quelques exceptions près. D'autre part, 9To5Google a été en mesure de déterminer la définition des dalles de chaque appareil, notamment grâce à la position des capteurs à selfie. Ainsi, le Pixel 6 disposerait d'un écran en 1080p, contre 1440p pour le Pixel 6 Pro.

Bien entendu, il convient de préciser qu'il s'agit ni plus ni moins d'interprétations issues de plusieurs lignes de code des fichiers APK de l'appli Google Camera. En d'autres termes et vous connaissez le principe, il convient de prendre ces informations avec des pincettes. Pour rappel, de précédentes fuites affirment que Google pourrait présenter le Pixel 6 le 30 septembre 2021.

