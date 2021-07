Pixel 6 et 6 Pro : une vidéo confirme le design de l’appareil photo

Les Pixel 6/ 6 Pro sont brièvement apparus dans une vidéo publiée sur YouTube. Un vidéaste est apparement parvenu à mettre la main sur une unité des mois avant l'annonce. La séquence montre l'appareil photo massif des deux smartphones.

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro continuent d'apparaître sur la toile. Il y a quelques semaines, une fuite avait déjà levé le voile sur le design original de l'appareil photo des deux smartphones. Pour la première fois, Google intègre les capteurs photo dans une large bande proéminente qui ressort fortement de la structure.

Une vidéo publiée par la chaîne YouTube TechDroider montre les deux téléphones en conditions réelles. Le Youtubeur a apparemment été capable de mettre la main sur un exemplaire des mois avant la sortie. Ce n'est pas la première fois que les téléphones de Google se retrouvent dans la nature des mois avant leur annonce. On se souviendra que les Pixel 3 avaient été testés par de nombreux Youtubeurs alors que Google n'avait pas encore confirmé leur existence.

Lire aussi : le SoC maison du Pixel 6 n’est pas aussi puissant que le Snapdragon 888

Pas de Pixel 6 Pro ? Google miserait sur un Pixel 6 XL

La vidéo de TechDroider mêle courtes séquences de prise en main, des photos animées montrant les Pixel 6 et des rendus déjà disponibles sur la toile. Les séquences montrant dans les détails les deux téléphones sont assez rares. Il est plausible que le vidéaste n'ait pu passer que quelques minutes avec un exemplaire. Sur les vidéos, on aperçoit dans les détails l'immense bloc photo au dos. Contrairement à ses habitudes, le géant de Mountain View a finalement décidé d'intégrer un impressionnant hardware sur ses smartphones. Les fuites tablent sur un objectif principal de 50 mégapixels, loin du module de 12 mégapixels des Pixel 5.

En parallèle, Google a confirmé par inadvertance l'existence de deux modèles de Pixel 6. Dans un formulaire à l’intention des développeurs, l'entreprise a évoqué deux smartphones : le Pixel 6 et le Pixel 6 XL. Il semble finalement que Google restera fidèle à ses habitudes et opte pour le retour de la mention XL. Cette fuite doit évidemment encore être confirmée. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.