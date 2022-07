Pixel 6 et 6 Pro : des pixels morts apparaissent sur les écrans de certains smartphones

Les propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro n’ont décidément aucun répit, puisque certains smartphones connaissent actuellement un nouveau problème : des pixels morts commencent à apparaitre autour de la caméra frontale.

Alors que les propriétaires des Pixel 6 et 6 Pro ont déjà eu à faire face à un nombre incalculable de bugs depuis le lancement, il semble désormais que les appareils souffrent d’un nouveau problème au niveau de leur écran. Après que certains écrans se soient fissurés sans raison apparente après quelques jours d’utilisateurs, des utilisateurs rapportent maintenant que des pixels morts apparaissent autour de la caméra frontale.

De nombreux utilisateurs rapportent sur les réseaux sociaux que l’écran de leur Pixel 6 et 6 Pro est désormais criblé de pixels morts, et plus particulièrement la zone autour de la caméra frontale. Dans certains cas, les pixels morts n'apparaissent pas autour de la caméra selfie, mais dans les coins de la dalle. La plupart affirment pourtant que le smartphone n’est pas tombé et n’a pas été mis à jour récemment, ce qui pourrait indiquer qu’il s’agit d’un problème du matériel.

Les plaintes concernant l’écran des Pixel 6 et 6 Pro se multiplient

Il semble que ce problème ne soit pas récent, puisque certains utilisateurs l’avaient déjà mentionné dès la fin de l’année 2021 sur les forums d’aide de Google. Alors que des utilisateurs affirment que le problème n’a fait qu’empirer avec le temps, puisque la zone noire s’élargissait régulièrement, d’autres indiquent que le problème a finalement été réglé avec une mise à jour.

Cependant, le fait que de nouveaux utilisateurs soient de nouveau confronté au même problème alors que le smartphone a déjà reçu un grand nombre de mises à jour pourrait laisser penser qu’il s’agit d’un problème de la dalle, et non d’un souci logiciel. Si vous rencontrez le même problème, il semble que Google accepte de réparer gratuitement le téléphone s’il est encore sous garantie.

Cependant, sachez que vous pouvez également désormais réparer vous-même votre smartphone Pixel avec des pièces d’origine grâce à iFixit. On espère que Google va rapidement identifier le problème et le corriger pour la prochaine génération de ses smartphones, surtout qu’on sait que les Pixel 7 et 7 Pro devraient recycler l’écran des Pixel 6 et 6 Pro.

Source : Reddit