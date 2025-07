Google dévoile officiellement le design du Pixel 10, les fuites étaient-elles exactes ?

Dans une courte vidéo, Google nous montre à quoi ressemblera le futur Pixel 10. L'occasion de vérifier si les nombreux rendus disponibles sur Internet ces derniers mois ont tapé dans le mille ou non.

Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes à un tout petit peu moins d'un moins avant la conférence Made in Google. Elle sera l'occasion de découvrir, entre autres, la série des Pixel 10. Comme d'habitude, les multiples leakers qui sévissent sur la Toile se sont fait une joie de diffuser des informations à propos des nouveaux smartphones. On sait donc tout ou presque sur eux, en gardant en tête que certaines données pourraient s'avérer fausses au final.

En ce qui concerne le design du Pixel 10, se demander si les fuites sont exactes ou non n'est plus nécessaire. Google a en effet diffusé une courte vidéo montrant officiellement à quoi ressemblera le smartphone haut de gamme sur lequel on pourra mettre la main dans quelques semaines. Alors, verdict ?

Le design du Google Pixel 10 se révèle dans une vidéo officielle

Disponible sur une page dédiée du magasin en ligne de Google, le clip ne dure que 10 secondes (logique). On y voit les contours du chiffre 10 se dessiner puis se transformer en îlot photo, celui que l'on retrouve au dos du Pixel 10. La silhouette du smartphone se devine ensuite avant d'apparaître entièrement. Du moins sa face arrière ainsi que sa tranche droite lorsque l'on tient le mobile face à soi. Nous n'en verrons pas plus, mais cela suffit à confirmer les nombreux rendus et photos disponibles sur Internet depuis des mois.

Pas de révolution en terme de design donc. Vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte facilement avec la photo du Pixel 9 Pro XL servant d'illustration à cet article. En attendant la présentation des nouveaux smartphones de Google le 20 août 2025, vous pouvez vous faire une bonne idée de la fiche technique des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL si vous hésitez à changer d'appareil. Nul doute que d'ici la conférence de la firme de Mountain View, d'autres indiscrétions viendront y apporter des précisions.