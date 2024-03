Le piratage du film Oppenheimer explose depuis sa victoire aux Oscars

La consécration d'Oppenheimer aux Oscars a eu un effet inattendu sur les plateformes de téléchargement illégal. Depuis son triomphe, le film a connu une augmentation spectaculaire de 135% de son taux de piratage, confirmant l'impact significatif des récompenses cinématographiques sur la consommation de contenus en ligne.

Les efforts pour lutter contre le piratage montrent des résultats variés. Les campagnes qui encouragent les gens à choisir des options légales et celles qui mettent en garde contre les dangers du piratage montre des résultats étonnants selon que vous êtes un homme ou une femme. D'un autre côté, des actions plus fortes comme celles prises en Inde, qui empêchent l'accès aux sites de piratage avant même qu'ils ne soient créés, ont montré leur efficacité.

L'augmentation du piratage des films récompensés aux Oscars, comme vu avec Oppenheimer, montre que même avec des règles plus strictes contre le piratage, l'intérêt pour des films primés semble aller au-delà des considérations de droit ou de morale. Ces derniers chiffres mettent en évidence l'impact important que les cérémonies ont sur ce que les gens choisissent de regarder.

Oppenheimer, salué comme l'un des films les plus visionnés en salle l'année dernière, continue de faire parler de lui bien après sa sortie en salles. Si le film avait déjà trouvé sa place sur les sites de piratage, sa récente victoire aux Oscars, où il a raflé cinq statuettes dont celle du meilleur film, a plus que doublé son intérêt sur ces plateformes illicites. En effet, il a été constaté une augmentation stupéfiante de 135% des téléchargements illégaux par rapport aux autres jours de la semaine juste après l'annonce de ses récompenses.

L'influence des Oscars sur le téléchargement illégal et l'intérêt du public se manifeste clairement dans les chiffres. Outre l'augmentation spectaculaire pour Oppenheimer, d'autres films primés ont également vu leurs téléchargements illégaux augmenter : The Zone of Interest a connu une hausse de 116%, tandis que Killers of the Flower Moon a enregistré une augmentation de 30%. Ces données montrent à quel point la reconnaissance par cette cérémonie peut raviver l'intérêt pour un film, même plusieurs mois après sa sortie en salle. Ces films, déjà largement visionnés et disponibles sur les sites pirates, ont vu leur popularité atteindre de nouveaux sommets, y compris dans les sphères illégales.

Source : torrentfreak