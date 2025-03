Meta teste des commentaires générés par l’IA et personne ne comprend pourquoi

Meta surprend en testant en ce moment des commentaires générés par l'IA. Ce type de commentaires fait son apparition sur certaines pages d'Instagram. Une fonction qui pose des questions sur la notion même “d'engagement” sur les réseaux sociaux.

On le sait, Meta mise depuis les prémisses de l'IA générative sur les fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle. Mais la dernière nouveauté que le géant des réseaux sociaux est en train de tester en ce moment sur Instagram ne manque pas de faire grincer des dents. Il s'agit de commentaires préfabriqués par l'IA, que les utilisateurs peuvent directement publier sur certaines pages en un seul clic.

La fonctionnalité fait un peu penser aux propositions de réactions proposées par des plateformes telles que LinkedIn. Selon le site SocialMediaToday, l'option n'est disponible que sur certains comptes, pages et contenus. Très concrètement la nouveauté se matérialise par une nouvelle icône à côté du champ de commentaires sur les contenus éligibles d'Instagram.

Une fonction générant automatiquement des commentaires est-elle bien nécessaire ?

L'icône en question ressemble à un stylo agrémenté d'une étoile. Lorsque l'on touche cette icône, un menu vous propose une série de trois commentaires préfabriqués, générés en fonction du contexte de la publication. Le tout avec un wording forcément assez superficiel. Sur le papier, cette nouvelle fonctionnalité doit inciter les membres du réseau social à réaliser plus d'engagement avec les contenus.

Pour rappel, la notion d'engagement est une métrique primordiale pour estimer le succès d'un compte ou d'une marque sur les réseaux sociaux. Elle est en soi plus importante que le décompte mathématique du nombre d'abonnés ou de followers. L'engagement désigne la propension des contenus d'une page à inciter les internautes à commenter ou à réagir. Plus un compte génère de l'engagement, plus il est susceptible d'être mis en avant par l'algorithme.

Faire appel à l'IA pour générer des commentaires semble alors poser avec plus d'acuité un problème majeur associé à cet engagement : celui de la qualité des réactions des utilisateurs. Si une page, une marque, ou un compte, génère beaucoup de réactions sous la forme de commentaires générés par l'IA, est-ce réellement la même chose que des commentaires écrits spontanément par des internautes ?

Au-delà, l'implémentation de toujours plus d'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux peut soulever quelques craintes. Surtout sur des plateformes américaines dans une période trouble, où l'IA générative aide déjà certains acteurs à diffuser de la manipulation de masse. Et alors même que des acteurs s'appuient déjà sur des bots et autres techniques de diffusion à grande échelle.

Pour l'heure, en l'absence d'informations officielles de la part de Meta, il est difficile de savoir si cette nouvelle option a vocation à devenir quelque chose de plus qu'un test limité dans le temps.