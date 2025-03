Près de la moitié des Français sont méconaissables lorsqu’ils s’expriment en ligne

Une étude révèle à quel point les internautes français peuvent changer lorsqu'ils s'expriment en ligne. 4 personnes sur 10 adopteraient ainsi une personnalité très différente de celle qui les caractérise dans la vie de tous les jours.

Il est courant de constater la personnalité des personnes changer en fonction des situations. On peut notamment penser à l'attitude de certains conducteurs lorsqu'ils sont au volant de leur voiture, sur leur lieu de travail, en famille et dans d'autres configurations sociales.

Une étude récente s'est penchée sur la personnalité de 1 500 internautes français lorsqu'ils s'expriment en ligne. En dressant un constat semblable, avec ce qui semble être une progression du phénomène. Le tout corrélé avec une hausse de la sensation d'émotions négatives, comme la colère.

Les internautes éprouvent souvent plus de colère, de stress et de regrets

Mais aussi les regrets par rapport à des publications voire, une hausse des niveaux de stress. Ainsi, l'étude réalisée par Hostinger, révèle que 4 français sur 10 en moyenne admettent éprouver une véritable double vie entre leur existence sur internet et hors ligne.

Le phénomène touche plus intensément les jeunes (18-24 ans) qui sont 63% selon l'étude à reconnaître une différence de personnalité lorsqu'ils commentent sur internet. Internet reste un espace dans lequel une majorité d'internautes (57%) se sentent plus libres d'exprimer leurs opinions.

Le fait d'être en ligne pousse près de 40% d'entre eux à adopter des positions plus audacieuses. Tandis que 14% des personnes interrogées admettent être plus “vulgaires” que dans la vie réelle. Une personne interrogée sur cinq affirme par ailleurs éprouver plus facilement de la colère lorsqu'ils sont en ligne.

L'étude corrèle ces données avec la forte popularité des réseaux sociaux. 67% des personnes interrogées en France par Hostinger affirment consulter une plateforme au moins une fois par jour. Avec des noms comme Facebook et TikTok qui reviennent le plus souvent.

Il y a déjà une vraie prise de conscience

Phénomène majeur, la sensation de regret après un post concerne 44% des personnes interrogées en moyenne. Dont 6 jeunes sur 10 qui citent le manque d'interaction sur un post donné comme l'une des raisons principales des commentaires qu'ils finissent par regretter.

Si les internautes se passionnent autant pour les commentaires, c'est qu'ils peuvent apporter un certain sentiment de satisfaction – partagé par 35% de l'échantillon. Même si une personne sur cinq admet que tout cela leur fait ressentir davantage de stress, même lorsqu'ils se déconnectent.

Autre levier qui incite à parcourir les grandes plateformes : la comparaison sociale, négative pour une personne sur 10. Il y a toutefois du positif : de nombreuses personnes interrogées affirment avoir conscience de de l'impact des réseaux sur leur humeur. Et mettent en place des solutions radicales.

Les jeunes sont ainsi 35% à masquer les contenus négatifs sur lesquels ils tombent en scrollant (contre 25% sur l'ensemble des personnes interrogées). Et une écrasante majorité des personnes interrogées (7 français sur 10) envisage sérieusement de réduire leur présence sur les réseaux sociaux.

Des mesures qui deviennent plus faciles à mettre en place grâce aux nouvelles fonctionnalités de limitation du temps d'écran. Ces dernières étant proposées à la fois par des constructeurs de smartphones et les applications sociales, pour rappeler aux utilisateurs de se déconnecter – voire de leur faire prendre conscience du temps qu'ils passent sur ces plateformes.