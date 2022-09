Peugeot e-308 : les nouvelles voitures électriques arrivent en versions berline et break dès 2023

La nouvelle Peugeot e-308 est la nouvelle arme du constructeur automobile français dans le segment des berlines familiales électriques, face à la Volkswagen ID 3, avec le choix de deux carrosseries différentes et une autonomie d’environ 400 km.

Peugeot lancera l'année prochaine une version entièrement électrique de la célèbre 308 en deux versions différentes : berline et break. Les deux e-308 seront propulsées par un nouveau moteur électrique EMP2 développé par la coentreprise Stellantis avec la société japonaise Nidec, développant 115 kW (156 ch).

Cette nouvelle architecture EMP2 remplace donc la CMP, utilisée dans toutes les autres voitures ou SUV électriques de Peugeot et Citroën, tels que les Peugeot e-2008, e-208 et Citroën e-C4. Les nouvelles e-308 auront la lourde tâche de concurrencer la Volkswagen ID.3, mais surtout les Tesla Model 3 et Model Y, les voitures électriques les plus populaires du marché.

Lire également : La Tesla Model Y devient moins chère que la Model 3 grâce à une nouvelle version Propulsion

Peugeot promet environ 400 km d’autonomie sur sa e-308

Le moteur sera relié à un bloc de batteries innovant de 54 kWh bruts (51 kWh utilisables) composé de nickel, de manganèse et de cobalt. Cette nouvelle batterie offrirait une autonomie de plus de 400 km selon le cycle WLTP, selon le constructeur. Peugeot promet d’ailleurs une consommation moyenne d’énergie de 12,7 kWh aux 100 km, ce qui serait une “référence” parmi les voitures électriques du segment C telles que la Peugeot 308.

Au niveau de la recharge, le chargeur triphasé embarqué est fourni de série et propose une puissance de 11 kW. La prise de charge accepte tous les modes de charge. À partir d'une borne de recharge publique de 100 kW, la charge du véhicule passera de 20 % à 80 % en moins de 25 minutes.

À l’intérieur, les propriétaires de Peugeot 308 ne seront pas dépaysés. On retrouvera toujours un écran multimédia de 10 pouces. La voiture dispose également de trois modes de conduite : Eco, Normal et Sport.

Il faudra malheureusement attendre mi-2023 avant de pouvoir découvrir les nouvelles Peugeot e-308 et e-308 SW. Elles seront disponibles en finitions Allure et GT, mais les tarifs n’ont pour l’instant pas été dévoilés. Pour rappel, la Peugeot 308 hybride de 225 ch est proposée à près de 46 000 euros. La version tout électrique pourrait donc être légèrement plus chère.