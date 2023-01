Peugeot e-208, Dacia Spring : voici le TOP 10 des voitures électriques les plus vendues en France

Alors que 2022 a été une année noire pour les véhicules thermiques, elle représente au contraire un excellent cru pour les voitures électriques. En effet, les VE ont représenté plus d'une immatriculation sur dix l'an passé, si l'on en croit les données du cabinet AAA Data. L'organisme vient d'ailleurs de dévoiler la liste des modèles plus vendus en 2022.

On le sait, 2022 a été une année particulièrement difficile pour l'industrie automobile. Après une année 2020 plombée par la pandémie de Covid-19 et une année 2021 marquée par les pénuries de semi-conducteurs et des difficultés dans la production, il ne fallait pas s'attendre à un miracle concernant les ventes en 2022.

Le cabinet d'analyses AAA Data confirme cette tendance baissière, avec un total de 1, 529 millions de voitures neuves immatriculées en France sur l'année 2022. Il s'agit du niveau le plus bas jamais enregistré depuis 1974, et par rapport à 2021, cela représente un recul des ventes de 7,1 %.

2022, une belle année pour les voitures électriques en France

Malgré tout, tout n'est pas noir puisqu'un secteur a réussi à tirer son épingle du jeu. En effet, les voitures électriques se portent particulièrement bien en France. En novembre 2022, une voiture neuve sur cinq était électrique dans l'Hexagone. En décembre 2022, les VE ont atteint une part de marché record de 16%, contre 14% pour le diesel.

“Cette dynamique se vérifie non seulement sur le mois écoulé mais aussi sur les douze mois de l'année qui voient progresser de 25% les immatriculations de VE, quand celles des diesel régressent en moyenne de 32%”, ajoute AAA Data dans son dernier communiqué de presse dédié à la santé du marché automobile français.

Vous l'aurez compris, la voiture électrique se porte bien en France, mais justement, quels sont les modèle les plus prisés par les conducteurs hexagonaux en 2022 ? L'institut AAA Data a également partagé cette information.

A lire également : Les voitures électriques se vendent mieux que les diesels, les Tesla sont au top

Le TOP 10 des voitures électriques les plus vendues en France

Ainsi, le TOP 10 des voitures électriques les plus vendues en France en 2022 se compose :

Peugeot e-208 : 19 0222 ventes Dacia Spring : 18 326 ventes Tesla Model 3 : 17 005 ventes Renault Megane e-Tech : 15 580 ventes Fiat 500e : 15 163 ventes Renault Twingo : 12 655 ventes Renault Zoé : 12 182 ventes Tesla Model Y : 11 892 ventes Peugeot e-2008 : 7 174 ventes Hyundai Kona : 6 522 ventes

Rappelons qu'en 2021, la pôle position était occupée par la Tesla Model 3, reléguée donc cette année à la 3e place. La citadine électrique de Peugeot, la e-208, a poursuivi sur son excellente lancée, avec une hausse des ventes de 8% par rapport à 2021. De son côté, la Dacia Spring continue de cartonner auprès des particuliers, en sa qualité de voiture électrique la moins chère du marché.

Source : AAA Data