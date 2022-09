Peugeot e-208, Citroën DS3 : le cap des 400 km d’autonomie est enfin dépassé

Avec l'officialisation de la Peugeot e-308, le groupe Stellantis en a également profité pour présenter un nouveau moteur électrique EMP2 codéveloppé avec la société japonaise Nidec. Et justement, on retrouvera désormais cet ensemble moteur/batterie sur les Citroën DS3 et Peugeot e-208. Au programme, plus de puissance et une plus grande autonomie.

Ce 13 septembre 2022, le groupe Stellantis a levé le voile sur la nouvelle Peugeot e-308. Proposée en version break et berline, cette voiture embarque un nouveau bloc moteur baptisé EMP2 et fabriqué par Emotors, entreprise cofondée par PSA et le japonais Nidec.

Cette architecture remplacera l'actuelle CMP, utilisée dans les voitures électriques des constructeurs du groupe (Citroën, Peugeot, Opel, etc.). Et justement, nous venons d'apprendre que ce nouvel ensemble moteur/batterie équipera désormais les prochaines Peugeot e-208 et Citroën DS3. Bien entendu, l'adoption d'EMP2 est synonyme de plus de puissance et d'une meilleure autonomie pour ces véhicules.

Une nouvelle architecture héritée de la e-308

Ainsi et concernant la e-208, elle affichera désormais une puissance de 115 kW au lieu de 100 kW, soit de 136 ch à 156 ch. Le couple maximum passe à 260 Nm. Il s'agit d'une augmentation globale de la puissance moteur de 15%. Il y a du nouveau du côté de la batterie aussi.

En effet, la citadine électrique profitera d'une nouvelle batterie fonctionnant sous 400 V. La capacité brute passe de 50 à 51 kWh. Mais c'est sur la capacité utile que l'augmentation est conséquente, passant ainsi de 46,2 kWh à 48,1 kWh. De fait, l'autonomie gonfle pour atteindre, selon les dires de la marque au Lion, les 400 km. Notez que de récentes rumeurs laissaient justement entendre l'arrivée d'une e-208 avec 400 km d'autonomie. Elles ont vu juste.

Par ailleurs, le constructeur annonce également une consommation en baisse, à savoir 12 kWh pour 100 km. Concernant la recharge, pas de changement à signaler. On reste à 7,4 kW en série et jusqu'à 11 kW en option. Quant à la recharge rapide en courant continu, on pourra monter jusqu'à 100 kW. En d'autres termes, cela permet de passer de 20% à 80% d'autonomie en moins de 25 minutes. Selon Peugeot, cette nouvelle version de la e-208 sera disponible dans le courant de l'année 2023.

La DS 3 profite aussi d'une refonte

Sans surprise, la Citroën DS3 profitera également de cette nouvelle architecture. En effet, la marque aux chevrons a annoncé ce lundi 26 septembre 2022 la refonte du crossover urbain. Tout d'abord, cette DS3 2.0 accueille quelques changements esthétiques, comme un nouveau bouclier, une nouvelle calandre et de nouveaux projecteurs LED à l'avant. Des jantes inédites 18″ pour la version électrique sont également prévues.

Côté mécanique, cette DS 3 e-Tense (son nouveau petit nom) profitera donc du bloc moteur/batterie d'Emotors. La puissance passe donc à 115 kW comme sur le Peugeot e-208. Néanmoins, la batterie disposera d'une capacité supérieure à celle de la citadine, à savoir 54 kWh. L'autonomie progressera donc fortement de 341 km à 402 km en cycle mixte WLTP.

Quant à la recharge, on reste sur du 100 kW en courant continue (20% à 80% en 25 minutes) et 11 kW en courant alternatif (0 à 100 % en 5 heures). Citroën annonce une consommation de 12,6 kWh pour 100 km. Les précommandes pour cette nouvelle DS 3 sont ouvertes dès ce 27 septembre 2022, pour un prix fixé à partir de 41 700 €. Et oui fatalement, les tarifs augmentent, la DS 3 Crossback étant affichée jusqu'alors à 39 300 €.