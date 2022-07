Peugeot e-208 : une nouvelle version moins chère avec 400 km d’autonomie à l’horizon ?

Peugeot a d'ores et déjà annoncé qu'une version remaniée de la e-208, sa citadine électrique, verra le jour en 2023. Néanmoins, nous venons d'apprendre qu'une nouvelle e-208 Like verra le jour d'ici la fin d'année 2022, avec une autonomie améliorée atteignant les 400 km.

L'autonomie est le nerf de la guerre sur le marché des voitures électriques. Peugeot l'a bien compris, et la marque au lion a déjà pris des mesures pour améliorer drastiquement l'autonomie de la e-208, sa citadine électrique sacrée voiture la plus vendue en France durant le premier semestre 2022.

Début 2022, le constructeur a déjà lancé une nouvelle version de la compacte avec diverses améliorations, comme l'utilisation de nouveaux pneus et une meilleure gestion de la température de l'habitacle via une refonte du logiciel en charge du chauffage et de la climatisation. Ces quelques retouches ont permis au fabricant d'atteindre les 362 km d'autonomie.

Néanmoins, la Peugeot e-208 restait toujours derrière sa principale concurrent, à savoir la Renault Zoé avec ses 395 km d'autonomie. Or et d'après le site réputé Worldscoop, Peugeot compte bien remédier à ce problème avant même le lancement de la nouvelle version de la e-208, toujours prévu en 2023 pour l'instant.

Peugeot veut lancer une nouvelle e-208 avec 400 km d'autonomie

En effet et d'après des documents internes récupérés par le site, Peugeot compte sortir une nouvelle finition de la e-208 d'ici la rentrée 2022. Baptisée Like, les précommandes seraient ouvertes dès le 19 août 2022, et ce modèle afficherait plusieurs optimisations pour atteindre la barre symbolique des 400 km en cycle WLTP.

D'après les premiers éléments contenus dans ces documents, Peugeot aurait procédé à des retouches sur deux points centraux :

Tout d'abord, Peugeot pourrait utiliser des roues 15″ au lieu des roues 16″ employées actuellement (notez que c'est déjà le cas de la version thermique de la 208)

au lieu des roues 16″ employées actuellement (notez que c'est déjà le cas de la version thermique de la 208) Ensuite, Peugeot pourrait procéder à quelques optimisations pour réduire la consommation du moteur électrique

Un nouveau moteur électrique au programme ?

D'après un utilisateur du forum Worldscoop, l'une des pistes envisagées pourrait consister à la suppression du mode Sport (136 ch) au profit d'un seul mode moins énergivore (Eco à 82 ch ou bien normal à 100 ch).

Par ailleurs, Peugeot pourrait opter pour un nouveau bloc moteur couple à une nouvelle batterie. Ce moteur serait produit par le groupe Stellantis (maison-mère de Peugeot) avec Emotors, et son introduction dans un véhicule Peugeot est justement prévu en 2022.

Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que cette nouvelle Peugeot e-208 Like sera proposée à un tarif inférieur à celui de la finition Active, actuellement fixé à 34 550 euros. Bien entendu, il conviendra d'avoir une confirmation officielle avant de s'emballer.