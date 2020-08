Voitures électriques Peugeot, Citroën, DS, Opel (PSA) : jusqu’à 650 km d’autonomie dès 2025

Le groupe PSA (Peugeot, Citroën, DS Automobiles et Opel-Vauxhall) annonce le passage de deux plateformes de motorisation multiple (thermique, hybride et électrique) à deux nouvelles plateformes de motorisation électrique dite eVMP sur une partie de ses gammes. Le passage à l’eVMP devrait permettre aux véhicules électriques du groupe d’atteindre jusqu’à 650 km d’autonomie.

Le Groupe PSA annonce d’importantes évolutions techniques pour les cinq prochaines années. D’ici 2025, tous les monospaces et berlines familiales du groupe passeront à deux plateformes de motorisation 100% électriques, dites eVMP (electric modular platform). PSA explique que ses nouvelles plateformes de motorisation auront entre « 60 et 100 kWh d’énergie embarquée et une architecture optimisée qui exploite l’intégralité du sous-plancher pour loger la batterie« .

Le Groupe PSA fait son grand saut dans l’électrique, avec prudence

Le groupe explique viser l’intégration de « 50 kWh par mètre disponible entre les roues » ce qui devrait lui permettre d’offrir « une autonomie en tout électrique allant de 400 km à 650 km (cycle WLTP) selon la silhouette« . Néanmoins, même si pour l’essentiel, ces véhicules ne seront proposés qu’en des déclinaisons électriques « des dérivés hybrides pourront être proposés sur certains marchés sur la base de cette plateforme électrique dotée des meilleures performances ».

De quoi selon la marque « apporter une solution performante adaptée à chaque besoin de mobilité partout dans le monde ». La nouvelle plateforme est avant tout pensée pour réduire les coûts de recherche, développement et production. PSA réutilise ainsi « certains sous-ensembles et de modules de batterie performants existants », apprend-t-on dans le communiqué. Et PSA d’ajouter que « le process industriel a été étudié pour obtenir des synergies maximales avec les moyens existants dans nos usines permettant de limiter les investissements« .

Le directeur de la recherche et développement du groupe PSA, Nicolas Morel, veut croire avoir trouvé la formule magique pour rester compétitif dans un marché où les choses s’accélèrent : « avec cette plateforme eVMP, Groupe PSA fait une fois de plus la démonstration de sa capacité à innover en développant pour ses clients des technologies au meilleur état de l’art et abordables grâce à la frugalité qui a permis de réduire fortement les dépenses de R&D et les investissements industriels ».

Lire également : Renault rejoint « l’Airbus des batteries » de PSA et Total qui fabrique tout dans le Pas-de-Calais

Que pensez-vous de cette annonce ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article !

Source : PSA