Acer présente le Predator Triton 500SE, un PC gaming qui sert aussi à travailler

Acer a présenté sa nouvelle ligne de PC portables lors de sa traditionnelle conférence de mai. Parmi les nouveautés, le Triton 500 SE, qui veut aller gaming et travail. La marque a également dévoilé une pléthore d’autres produits, comme l’Acer Swift X, son nouveau notebook avec une carte graphique.

Comme tous les ans, Acer tient sa traditionnelle conférence de mai pour présenter sa nouvelle ligne de produits. L’édition 2021 a été assez sage, puisque la marque taiwanaise mise beaucoup sur ses PC déjà existants, mais avec des refresh vers des processeurs Intel de 11e génération (comme la série Swift ou Nitro, par exemple). Elle a tout de même dévoilé des nouveautés.

La plus intéressante est le Triton 500 SE, issu de la gamme Predator. À l’instar du Zephyrus G14 de chez Asus, il cherche à proposer une configuration gamer dans un châssis en aluminium qui le ferait presque passer pour un notebook dédié au travail. Ainsi, il ne fait que 19,9 mm d’épaisseur (ce qui est peu pour un PC de jeu), idéal pour le transport. Il est équipé d’un écran de 16 pouces en Full HD et l’utilisateur a le choix entre deux dalles. Une dalle mini-led, qui promet une luminosité élevée et un taux de rafraichissement de 165 Hz, ou une dalle IPS classique à 240 Hz. À l’intérieur, on trouve un processeur Intel Core i9 de 11e génération ainsi qu’une RTX 3080 au maximum. Reste à voir comment sera gérée la chaleur dans un châssis si fin avec une telle configuration. Le souffle promet lui d’être élevé en jeu. Il sera commercialisé en juillet à un prix de départ fixé à 2000 euros.

Acer en a également profité pour rafraîchir son Helios 500, qui lui est plus classique dans son approche. Il dispose d’un écran de 17,5 pouces en 4K avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Intel Core i9 au maximum (avec 64 Go de RAM) et d’une RTX 3080 (aussi au maximum). Il sera disponible en juin pour un prix de départ à 2500 euros.

Acer présente un ultra-portable avec une RTX Serie 30

Comme nous le disions plus haut, la série des Swift a elle aussi eu le droit à un rafraîchissement, comme le Swift 5. Mais Acer a également présenté un nouveau produit : l’Acer Swift X. Il s’agit d’un ultra-portable de 1,4 kilo qui ne mise ni sur son poids, ni sur sa finesse (17 mm), mais bien sur sa puissance. Il est en effet équipé d’une GeForce RTX 3050 Ti, ce qui permet d’apporter un coup de pouce graphique, voire même de lancer des jeux. On y trouve un processeur AMD Ryzen 7 5800U ainsi que 16 Go de RAM et un SSD de 2 To au maximum. Côté écran, Acer propose une dalle IPS de 14 pouces en Full HD. Il sera vendu dans le courant de l’été au prix de 900 euros minimum.

Acer présente de nouveaux Concept D

Enfin, le constructeur continue de miser sur Concept D, sa gamme d’ordinateurs dédiés aux professionnels de l’image, et dévoile les Concept D5 et D5 Pro. Ces derniers sont des Notebook équipés d’un processeur Intel Core H de 11 e génération avec une RTX 3060 au maximum ou alors d’une RTX A3000 ou A5000 pour la déclinaison Pro. Ils proposent un écran de 16 pouces avec une définition e 3072 x 1920 pixels avec une très grande fidélité des couleurs (on nous promet un Delta E inférieur à 2). Ils seront disponibles au mois d’août pour un prix de départ de 2200 euros pour le D5 et 2600 euros pour le D5 Pro.

Pour la gamme Concept D, Acer a également dévoilé sa technologie SpatialLabs, un écran 3D sans lunettes dédié à ceux qui travaillent sur des rendus ou de la réalité virtuelle. Ici, les webcams suivent le regard de l’utilisateur pour donner un effet 3D bluffant.