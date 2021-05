Les Chromebook se vendent 3 fois plus qu’en 2020, +275% de ventes en un an

Le marché du PC et de la tablette se porte bien, très bien même. Le cabinet d’analyses Canalys livre ses chiffres concernant le premier trimestre de l’année 2021 et celui-ci voit une belle croissance du secteur. Ici, ce sont les Chromebooks qui sortent leur épingle du jeu.

La pandémie de coronavirus nous a forcé à rester chez nous, et donc à utiliser nos terminaux à la maison, soit pour des raisons professionnelles, soit pour se divertir. De ce fait, les ventes de PC et de tablettes ont bondi. Aujourd’hui, le cabinet Canalys livre les chiffres impressionnants du marché informatique en ce premier trimestre de l’année 2021.

Il faut savoir que le premier trimestre est toujours une période morne pour le marché du PC. Les acheteurs se sont fait plaisir à Noël et n’ont pas forcément l’envie, ni le budget, de racheter à nouveau. Le premier trimestre 2021 est donc logiquement moins bon que le dernier trimestre de 2020, mais reste exceptionnel, bien au-dessus du dernier trimestre 2019, par exemple. Ici, Canalys a scruté tous les secteurs de l’informatique, du PC de bureau au PC Portable en passant les tablettes et les Chromebooks, qui sont un cas bien particulier. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui tirent leur épingle du jeu. En effet, les ventes de Chromebooks ont explosé à hauteur de 275 % par rapport au premier trimestre 2020.

Les Chromebooks ont en effet deux avantages qui séduisent les consommateurs : Chrome OS est désormais un système d'exploitation bien conçu pour le travail et les produits sont en général moins chers que les PC Windows pour les mêmes performances. Dans ce domaine, c’est HP qui se place premier avec 36,4% de parts de marché, avec une progression de 366% par rapport à l’année dernière. La marque californienne est suivie par Lenovo et Acer, qui eux aussi connaissent une croissance à trois chiffres.

Un marché du PC qui se porte bien

Le marché du PC ne connait pas la progression incroyable de celui des Chromebooks, mais tout de même une progression de 53,1% par rapport au premier trimestre 2020. Il faut en effet s’équiper à l’heure du télétravail et les constructeurs se frottent les mains. Le premier fabricant mondial d’ordinateurs portables n’est autre que Lenovo, avec pas moins de 19,7% de parts de marché et une croissance annuelle de 66%. Un petit exploit dans un marché extrêmement morcelé entre de nombreux constructeurs.

Apple ne démérite pas lors de ces trois premiers mois, puisqu’avec ses MacBook, il se place à la deuxième place des constructeurs avec 18% de parts de marché et une croissance annuelle de 65%. Il faut dire que la firme de Cupertino a frappé très fort en fin d’année dernière en présentant ses MacBook avec son nouveau processeur M1. Un processeur qui a d’ailleurs fait son chemin vers les iMac et les iPad. Derrière, on retrouve la cohorte habituelle des constructeurs, comme HP, Dell ou Samsung, tous en nette progression.

Le grand retour des tablettes

Enfin, le marché des tablettes connait lui aussi une belle croissance. Il est vrai que ce format est un peu passé de mode, mais le confinement le fait revenir en force, notamment pour les produits Apple. L’iPad reste le roi du segment avec 38% de parts de marché. Par rapport au premier trimestre 2020, la firme de Cupertino a vendu plus de 50% de tablettes en plus.

Samsung est toujours deuxième, grâce notamment à sa Galaxy Tab S7, toujours une star du secteur. La marque coréenne a ainsi vendu 8 millions de tablettes dans le monde et prend 20% de parts de marché. Derrière, les autres se partagent les restes, comme Lenovo et Amazon qui connaissent une progression à deux chiffres. Huawei est lui le seul constructeur à connaitre un recul, causé par les déboires que l’on connait.

