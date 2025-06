Le nouveau smartphone pliable Samsung se dévoile dans un teaser, il sera encore plus fin et plus léger

Samsung confirme l’arrivée d’un nouveau Galaxy Z Fold encore jamais vu. L’entreprise promet un design plus fin et plus léger que tous les modèles précédents. Un teaser officiel qui reste avare en détails vient d’être publié.

Les rumeurs s’intensifient autour de la prochaine gamme de smartphones pliables de Samsung. Fin mai, des schémas industriels avaient fuité en ligne, révélant les dimensions exactes du futur Galaxy Z Fold 7. Ces documents indiquaient un appareil plus fin que jamais, avec seulement 9 mm d’épaisseur une fois replié. Des bordures réduites et un format élargi laissaient déjà entrevoir un virage vers un design plus épuré et plus proche d’un smartphone classique.

Aujourd’hui, Samsung vient de publier un nouveau teaser qui confirme certaines de ces informations. Sans mentionner explicitement le nom du modèle, la marque sud-coréenne parle d’un appareil “plus fin, plus léger et plus avancé que jamais”. La vidéo, très courte, évoque clairement le Galaxy Z Fold7. Elle adopte le même ton que la précédente vidéo du modèle pliant Ultra en ne dévoilant que ses contours. Cette fois-ci en insistant sur l’aspect “durable” et la qualité des matériaux.

Le Galaxy Z Fold7 sera le smartphone pliable le plus fin et le plus léger de Samsung

D’après les termes utilisés dans le communiqué de presse officiel de la marque, le Galaxy Z Fold7 marquerait un tournant. Samsung le décrit comme une nouvelle ère dans la série Galaxy Z, avec une attention particulière portée à la portabilité. Le constructeur semble vouloir répondre aux attentes des utilisateurs qui souhaitent un smartphone pliable aussi pratique à transporter qu’à utiliser. Aucun chiffre précis n’a été confirmé, mais la précédente fuite mentionnait déjà 9 mm plié et 4,54 mm ouvert, soit des dimensions proches de l’OPPO Find N5.

Le teaser met également en avant une construction renforcée, sans détailler les matériaux utilisés. Samsung affirme avoir conçu un appareil “fait pour durer”, tout en étant le plus fin de sa catégorie. Le lancement officiel du Galaxy Z Fold7 est attendu pour mi-juillet, lors d’un événement Galaxy Unpacked. Il devrait être présenté aux côtés du Galaxy Z Flip7, qui lui conserverait un design très proche de son prédécesseur.