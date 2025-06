Du changement arrive dans votre Mac, voici les principales nouveautés de macOS Tahoe

Apple a présenté macOS Tahoe 26 lors de la WWDC 2025. Le système change d’apparence, améliore la recherche et introduit de nouvelles fonctions connectées avec l’iPhone. Une mise à jour plus ambitieuse qu’il n’y paraît.

Apple poursuit la refonte de ses systèmes avec macOS Tahoe, annoncé durant la conférence WWDC 2025. Cette version adopte le nouveau design “Liquid Glass”, déjà vu dans iOS 26 et iPadOS 26. Inspiré du casque Vision Pro, ce style donne aux menus, icônes et fenêtres un effet de transparence dynamique. C’est l’un des plus grands changements visuels sur Mac depuis macOS Big Sur. Les utilisateurs pourront aussi personnaliser l’interface avec des couleurs assorties au fond d’écran.

macOS Tahoe ne se limite pas à l’apparence. Apple introduit une nouvelle application Téléphone, directement connectée à l’iPhone via Continuité. Elle permet de passer des appels, écouter les messages vocaux, ou encore suivre des Live Activities, comme l’arrivée d’un Uber, depuis la barre de menu. En parallèle, la recherche Spotlight reçoit sa mise à jour la plus importante à ce jour. Elle devient un véritable lanceur d’applications, capable de suggérer des actions et de faire le lien avec les apps iOS en miroir.

macOS Tahoe 26 transforme Spotlight en véritable centre de contrôle intelligent

Avec cette mise à jour, Spotlight permet d’exécuter directement des actions comme envoyer un message ou prendre une note, sans quitter l’app en cours. Les résultats sont triés automatiquement par pertinence, et des raccourcis clavier permettent d’aller encore plus vite. C’est une vraie évolution vers un usage plus productif, même pour les utilisateurs avancés. De plus, les fonctionnalités d’Apple Intelligence s’intègrent dans Messages, FaceTime et Rappels, avec des traductions en temps réel et de nouvelles options pilotées par l’IA.

Apple inaugure aussi une nouvelle appli dédiée aux jeux : Apple Games. Elle regroupe la bibliothèque de titres installés, permet de lancer une partie, d’inviter des amis ou d’ajuster les paramètres grâce à un Game Overlay intégré. Les développeurs profitent également de Metal 4, une version améliorée de l’API graphique, avec des outils pour fluidifier l’affichage. macOS Tahoe 26 est disponible en bêta pour les développeurs, et arrivera cet automne sur tous les Mac Apple Silicon ainsi que certains Mac Intel avec puce T2.