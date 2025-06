Ces 20 applications du Play Store volent votre argent, désinstallez-les tout de suite

Une firme spécialisée en cybersécurité a découvert que 20 applications Android accessibles depuis le Play Store sont très dangereuses. Si vous en avez installé une ou plusieurs, supprimez-les immédiatement.

Google a beau tout faire pour que le Play Store Android soit une plateforme sûre à 100 %, il y a toujours quelqu'un pour passer entre les mailles du filet. Il n'est donc malheureusement pas impossible que des millions d'utilisateurs téléchargent un malware en croyant installer une application légitime sur leur smartphone. Régulièrement, la firme de Mountain View fait le ménage quand elle constate que certaines sont dangereuses. Souvent elle les repèrent elle-même, parfois elle est prévenue par d'autres.

Cette fois-ci, ce sont les experts en cybersécurité de Cyble qui tirent la sonnette d'alarme. Ils en ont découvert plusieurs dont on ne se méfie pas a priori. Pourtant, elles cherchent à vous dérober de l'argent. Plus précisément des cryptomonnaies. Les ouvrir vous fait atterrir sur un faux site Internet qui vous demandera les accès à votre portefeuille, en l’occurrence votre phrase mnémotechnique. Le plus souvent en prétextant un problème avec vos fonds ou une erreur quelconque.

Désinstallez vite ces applications Android disponibles sur le Play Store, ce sont des malwares

Au total, les chercheurs ont trouvé 20 applications imitant des vraies services, mais qui ont pour seul but de voler vos cryptomonnaies. Les voici accompagnées de leur nom de paquet, qui permet de les distinguer des vraies. Si vous ne voyez pas la totalité du tableau, cliquez sur Suivant pour voir la suite de la liste :

Nom de l'application Nom du paquet Pancake Swap co.median.android.pkmxaj Suiet Wallet co.median.android.ljqjry Hyperliquid co.median.android.jroylx Raydium co.median.android.yakmje Hyperliquid co.median.android.aaxblp BullX Crypto co.median.android.ozjwka OpenOcean Exchange co.median.android.ozjjkx Suiet Wallet co.median.android.mpeaaw Meteora Exchange co.median.android.kbxqaj Raydium co.median.android.epwzyq SushiSwap co.median.android.pkezyz Raydium co.median.android.pkzylr SushiSwap co.median.android.brlljb Hyperliquid co.median.android.djerqq Suiet Wallet co.median.android.epeall BullX Crypto co.median.android.braqdy Harvest Finance blog co.median.android.ljmeob Pancake Swap co.median.android.djrdyk Hyperliquid co.median.android.epbdbn Suiet Wallet co.median.android.noxmdz

Vous noterez que certains noms apparaissent plusieurs fois. Cela veut dire que ces applications ont été copiées à de multiples reprises. Les équipes de Cyble ont également repéré 2 autres applis dont les noms de paquet sont différents. Leur objectif reste cependant le même : vous faire perdre de l'argent. Il s'agit de Raydium (cryptoknowledge.rays) et de PancakeSwap (com.cryptoknowledge.quizzz). Elles ont toutes été retirées du Play Store depuis.

Si vous avez installé l'une de ces applications, supprimez-les sans attendre et vérifiez votre portefeuille de cryptomonnaies. Lancez également un scan anti-malware sur votre smartphone afin d'éliminer toutes traces éventuelles d'un programme malveillant.