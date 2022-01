À peine lancé, le Realme 9i est déjà à moins de 130 € !

Realme vient tout juste d'officialiser le Realme 9i, un smartphone milieu de gamme à petit prix. Et ce dernier fait déjà l'objet d'un bon plan dans le cadre de son lancement. Le constructeur permet en effet de l'acheter sous la barre des 130 €. Le smartphone est à 129,41 € très exactement au lieu de 184 €. Cela correspond à une réduction de 30%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous connaissez sans doute le Realme 8i et son prédécesseur le Realme 7i. Ce sont deux smartphones à cheval entre d'entrée et le milieu de gamme qui jouissent d'une bonne popularité. Et pour cause, ils font partie des meilleurs smartphones que vous trouverez sous la barre des 200 €. La marque vient de présenter, ce 18 janvier, la génération 2022 du smartphone : le Realme 9i.

Et alors même que son arrivée en France n'a pas encore été annoncée, il est déjà possible de l'acheter dans nos contrées. C'est grâce à la boutique officielle de Realme sur le site Aliexpress. Vous pouvez donc vous procurer le Realme 9i tout en profitant d'une offre de lancement. Le smartphone est en effet 55 € moins cher grâce à un code promo.

La version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible) est à 129,41 € au lieu de 184,41 €. Pour profiter de ce prix, il suffit de renseigner le code promo REAL55 dans le panier avant de valider votre commande. Faites vite, car le code promo est valable jusqu'au 20 janvier 2022 à 9h.

Pour ce qui est des caractéristiques du Realme 9i, il est équipé d'un écran Full HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il embarque également un processeur Snapdragon 680 épaulé par 4 ou 6 Go de mémoire RAM ou 64 ou 128 Go de stockage. L'ensemble permet de profiter de performances correctes pour les tâches les plus courantes du quotidien. Le smartphone dispose d'une grosse batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide de 33W. Le chargeur est fourni dans la boîte.