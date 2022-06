PC portables HP : jusqu’à 500 € de réduction !

Deuxième plus gros vendeur de PC portables l'année dernière, HP n'a plus rien à prouver concernant la qualité de ses configurations. Aujourd'hui, pour célébrer l'arrivée de l'été de belle manière, de nombreuses configurations sont proposées sur le site du constructeur avec des réductions importantes, pouvant aller jusqu'à 500 euros.

HP Pavilion 14-dv1040nf : un ultrabook performant et endurant

Voir l’offre

Le Pavilion 14-dv1040nf est un ultrabook polyvalent, destiné à une utilisation bureautique, multimédia et ludique. Commercialisé en temps normal à 1299 € et qui bénéficie d'une réduction de prix immédiate de 400 euros, ce qui ramène son prix à seulement 899 €.

Grâce à des composants performants, la configuration répond à la moindre sollicitation, quelle que soit l'application lancée, comme Word, Excel, Photoshop ou un navigateur Internet. En outre, avec 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To, la réactivité de l'ordinateur est optimale et il est possible d'utiliser plusieurs de ces applications simultanément, tout en passant de l'une à l'autre en un clin d’œil. Pour cela, le PC portable exploite le processeur haut de gamme Intel Core i7 de onzième génération. Ses quatre cœurs physiques (pouvant réaliser des calculs complexes avec 8 threads) sont particulièrement véloces, puisque leur fréquence de fonctionnement est de 2,9 GHz (et 5 GHz en mode Turbo). De plus, il intègre la puce graphique Intel Iris Xe, qui permet d'utiliser certains jeux, comme Fortnite, dans de bonnes conditions.

Le Pavilion 14-dv1040nf offre une excellente autonomie (jusqu'à 8 heures), ce qui permet de regarder des séries Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ dans son salon ou lorsqu'on voyage en train ou en avion, sans craindre la panne. Cette grande endurance s'explique par l'intégration d'une batterie de 43 Wh et de la puce Core i7-1195G7, spécialement conçue pour les PC portables fins et légers, et qui ne consomme donc que très peu d'énergie (seulement 28 W). Et si la batterie est presque vidée, il n'y a pas lieu de paniquer ! En effet, le chargeur de 45 W lui redonne 50 % de charge en seulement 45 minutes.

Qu'il s'agisse de regarder des films ou de surfer sur le Web, le confort d'affichage – en intérieur comme en extérieur – est assuré par un écran doté d'une dalle LCD de 14 pouces de diagonale, qui offre des images précises (définition Full HD, soit 1920 x 1080 pixels) et lumineuses (400 nits).

Tous ces éléments sont regroupés dans un superbe châssis, léger (1,4 kg), équipé d'un clavier rétro éclairé et d'un lecteur d'empreintes digitales, qui assure une sécurité optimale. Et pour communiquer avec ses proches ou ses collaborateurs en entreprise dans les meilleures conditions possibles, la Webcam 720p est assistée par des haut-parleurs mis au point par le spécialiste danois de l'audio Bang & Olufsen. Enfin, la connectique du Pavilion 14-dv1040nf est composée de trois ports USB (dont un de type C), d'une prise casque/micro et une sortie vidéo HDMI, toujours pratique pour rediriger l'affichage vers un moniteur de grande taille, lorsqu'on est chez soi.

HP Victus 16-d0421nf : un PC portable gamer abordable et efficace

Voir l’offre

Si on aime se divertir avec des jeux sophistiqués en 3D, le HP Victus 16-d0421nf offre un rapport performances / prix des plus intéressants. Généralement proposé à 1149 €, il est aujourd'hui en promotion pour seulement 949 €, soit une baisse de prix de 200 €.

Le HP Victus 16-d0421nf offre des performances de premier plan, qui permettent de tirer le meilleur parti des derniers jeux en 3D. Le confort d'affichage est au rendez-vous, grâce à un écran Full HD de 16,1 pouces, qui supporte une haute fréquence de rafraîchissement. Et pour obtenir des animations extrêmement fluides (comportant jusqu'à 144 images par seconde), la configuration est dotée d'une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 et d'un processeur Intel à hautes performances (Core i5-11400H doté de 6 cœurs physiques). Le tout est complété par 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go.

Le Victus 16-d0421nf arbore un châssis, sobre et sophistiqué, qui ne pèse que 2,46 kg. Et pour jouer jusqu'au bout de la nuit, il embarque un clavier rétro éclairé, avec un véritable pavé numérique. Le boîtier comprend également une Webcam, qui permet de capturer des images en mode 720p, et des haut-parleurs conçus par Bang & Olufsen, grâce auxquels il est possible d'écouter de la musique ou de regarder des films sans casque. D'autre part, la connectique de la configuration s'avère très complète, avec quatre ports USB, dont un de type C qui peut faire office de sortie vidéo DisplayPort. On trouve également une sortie HDMI 2.1, un connecteur Ethernet et un lecteur de cartes mémoire SD. Les transferts de données sans fil, quant à eux, s'effectuent à hautes vitesses, grâce aux technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.

Enfin, le Victus 16-d0421nf met à votre disposition le Omen Gaming Hub, une application qui permet de gérer précisément le comportement des applications et des principaux composants, tout en surveillant leur température. Cette dernière est d'ailleurs minimisée par un système de refroidissement très efficace.

A l’occasion des soldes HP proposent d’autres configurations très intéressantes dont 2 qui ont également retenu notre attention :

HP Victus 16-d0426nf

Voir l’offre

Ce PC portable gaming, plus abordable que le précédent, dispose d'un processeur graphique légèrement moins véloce, le GeForce GTX 1650 de Nvidia, et de 8 Go de mémoire (au lieu de 16 Go). Il constitue néanmoins une solution convaincante lorsqu'il s'agit de jouer en Full HD.

Il est proposé avec une réduction immédiate de 150€, ce qui fait passer son prix de 999 € à 849 €.

HP ENVY 14-eb0046nf

Voir l’off re

Cet ultrabook haut de gamme intègre des composants très performants dans un châssis métallique particulièrement séduisant. Il offre à la fois des hautes performances – grâce à ses composants Core i5-1135G7 et GeForce GTX 1650 Ti, et 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go – et un format compact et léger (son poids n'est que de 1,49 kg). Il est équipé d'un écran tactile de 14 pouces au format 16:10, afin d'offrir une grande surface d’affichage.

La configuration est des plus complète du point de vue de la sécurité, avec un lecteur d'empreintes digitales et des touches pour désactiver le micro et la Webcam. Et son autonomie n'est pas en reste, puisque sa batterie assure plus de 13 heures d'autonomie. Et celle-ci peut être rechargée très rapidement (50 % en 30 minutes !). Enfin, sa connectique comprend – entre autres – un port USB C compatible Thunderbolt 4 et un lecteur de cartes mémoire microSD.

Cette configuration bénéficie d'une réduction de 500€, ce qui fait passer la facture finale à seulement 999 € au lieu de 1499 €.