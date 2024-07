Un PC portable de la marque HP est en promotion sur le site Amazon. En ce moment, le HP Pavilion 15-eg2000sf de 15,6 pouces fait l'objet d'une réduction de 250 euros de la part du site de commerce en ligne.

À quelques heures du coup de sifflet final des soldes d'été 2024, il est encore possible de faire de bonnes affaires chez différents sites de commerce en ligne, comme Amazon. Actuellement, dans son rayon dédié à l'informatique, le célèbre marchand propose à ses clients de s'offrir le PC portable HP Pavilion 15,6″ 15-eg2000sf au prix de 599 euros au lieu de 849 euros. Cela représente près de 30 % de réduction par rapport au tarif conseillé du produit. Aussi, il s'agit d'un appareil vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Disponible dans un coloris argent naturel, le HP Pavilion 15-eg2000sf est un PC portable qui dispose d'un écran Full HD IPS à micro-bord et antireflet ayant une définition de 1920 x 1080 pixels. Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, le laptop possède un processeur Intel Core i5-1235U, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un stockage de 512 Go en SSD, une carte graphique Intel Iris Xe Graphics et une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée de 7h30.

Au niveau de la connectivité et des communications, l'ordinateur portable embarque notamment un port USB Type-C, trois ports USB 3.0, un lecteur de carte, un port HDMI 2.1, une prise combinée casque/microphone, le Wifi 6 et la technologie sans fil Bluetooth 5.2. Enfin, le HP Pavilion lié à l'offre Amazon affiche des dimensions de 23.4 x 36 x 1.8 centimètres et un poids de 1,7 kilo.