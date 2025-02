Ce PC portable HP 14″ avec Snapdragon X Elite et Copilot+ est presque à moitié prix

Un PC portable HP avec le processeur Snapdragon X Elite et l'IA Copilot+ fait l'objet d'une forte promotion sur le site Boulanger. Grâce à un cumul de remises, le HP OmniBook X 14-fe0000nf de 14 pouces passe sous les 700 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Il ne vous reste que quelques heures pour profiter d'une réduction de 600 euros sur l'achat d'un PC portable HP sur le site Boulanger. Jusqu'à ce soir, le HP OmniBook X 14-fe0000nf 14″ passe de 1299,99 euros à 699,99 euros grâce à trois remises.

Une première remise immédiate de plus de 30 % est appliquée par le site e-commerce français. Une deuxième remise de 100 euros est obtenue avec le coupon HP100 (à saisir lors de l'étape du panier). Enfin, une troisième remise de 100 euros peut être acquise si vous cochez la case ‘oui' liée à l'item Reprise de votre ancien appareil. Cet item est à retrouver avant la validation définitive de la commande.

Disponible dans un coloris argent, le HP OmniBook X 14-fe0000nf est un PC portable qui dispose d'un écran IPS tactile de 14 pouces ayant une définition de 2240 x 1400 pixels. Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, le laptop possède un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite, une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une carte graphique Qualcomm Adreno, l'IA Copilot+ de Microsoft et une batterie de 59 Wh lui permettant d'être autonome pendant une durée de 26 heures.

Au niveau de la connectivité, l'ordinateur portable embarque notamment deux ports USB-C, un port USB 3.2, une prise combo casque-microphone, le Wifi 7 et la technologie sans fil Bluetooth 5.4. Enfin, l'appareil affiche des dimensions de 31.5 x 10 x 43 cm et un poids de 1,3 kilo.