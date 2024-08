En cette période estivale, vous pouvez vous offrir un PC portable gaming conçu pour jouer confortablement. Doté d'une carte graphique RTX 4070, le PC portable Erazer Deputy P60 est disponible à un super prix sur le site Cdiscount.

Pour ce deal dédié à l'univers de l'informatique, le site Cdiscount propose à membres CDAV une belle offre à saisir sur un PC portable gaming. En ce moment, le PC portable Erazer Deputy P60 est vendu par le site e-commerce français au prix de 999,99 euros au lieu de 1199,99 euros. Pour information, la remise de 200 euros se fait en deux fois : une première réduction de 100 euros de la part de Cdiscount et une autre réduction de 100 euros en saisissant le coupon ERAZER100CD durant l'étape de la commande. Le code promo en question est réservé exclusivement aux clients titulaires d'un abonnement Cdiscount à volonté.

Fourni sans système d'exploitation Windows, le modèle Erazer Deputy P60 de la marque Medion est un PC portable doté d'un écran LCD de 15,6 pouces avec une définition en Full HD de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de 144 Hz. On retrouve aussi un pavé numérique, un clavier de type AZERTY, le processeur Intel Core i7-12650H, 16 Go de mémoire vive, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070, un SSD de 512 Go et une batterie de 53Wh lui permettant d'être autonome pendant 5 heures.

Quant à la connectivité, on retrouve essentiellement le Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 6E, un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 1 port Type A, deux ports USB 3.2 Gen2 port Type C, un Mini Display 1.4 port, un port HDMI, une prise audio Combo, une port LAN et un lecteur de carte microSD.