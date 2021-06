PC portable Gamer pas cher : le Lenovo Ideapad 3i est à prix canon sur Cdiscount

Besoin d'un PC portable Gamer avec une bonne configuration ? En ce moment, le Lenovo Ideapad 3i bénéficie d'un prix canon chez Cdiscount. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après l'écran Acer Nitro 23,8″ FHD FreeSync 165Hz à petit prix, place à un nouveau deal dans le domaine du gaming sur le site Cdiscount.

Pour cette offre promotionnelle proposée par le site marchand français, vous avez la possibilité de vous faire plaisir en vous procurant le Lenovo Ideapad 3i 15IMH05H à 679,99 euros au lieu de 1099,99 euros ; soit une remise immédiate de 420 euros de la part de Cdiscount. Les frais de port sont offerts dans le cas d'une livraison à domicile ou en point relais.

À propos des caractéristiques du PC portable Gamer, le Lenovo Ideapad 3i est constitué d'un écran à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un processeur Intel Core i5 (10ème génération) 10300H cadencé 2.5 GHz, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti et d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée de 9,7 heures. Pour la connectique, on retrouvera le Bluetooth 5.0, 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, une prise combo casque/microphone et un port LAN.