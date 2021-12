Le PC portable gamer Asus TUF Dash F15 équipé d’une GeForce RTX 3060 est à bon prix

Si vous recherchez un PC portable gamer avec une bonne configuration à un prix raisonnable, Cdiscount propose une réduction de 300 € sur l'Asus TUF Dash F15. Habituellement vendu à 1399,99 €, son prix vient de chuter à 1099,99 €.

Vous bénéficiez donc d'une réduction de 21% sur ce PC gamer aux spécifications confortables pour jouer très facilement en Full HD. L'Asus TUF 516PM-AZ066 est en effet équipé d'une carte graphique Nvidia de dernière génération, en l'occurrence la GeForce RTX 3060 qui est à l'aise en Full HD, avec le ray tracing en prime.

On y retrouve également un processeur Intel de dernière génération, à savoir un Core i5-11300H (Gen 11). Le CPU est épaulé par 16 Go de mémoire RAM que vous pouvez compléter à 32 Go. La carte graphique quant elle profite de 6 Go de VRAM et elle passe le relais à une puce Intel Iris Xe Graphics intégrée en fonction de la lourdeur de la tâche en cours. De quoi ménager l'autonomie de la batterie qui est de plus de 16 heures.

Ce PC portable gamer ASUS dispose par ailleurs d'un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go. Pour ce qui est de la connectique, il embarque trois ports USB 3.2 Gen, un port USB 4 (Type-C avec support Thunderbolt 4). Enfin, l'Asus TUF Dash F15 est équipé d'un écran IPS Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 3 ms.