Si vous avez mis pas mal d'économies de côté pour vous offrir le Galaxy Book5 Pro 360, sachez que le puissant PC portable est proposé à prix cassé sur la boutique officielle Samsung. Le store effectue en effet une remise globale de plus de 600 euros.

Samsung profite de la Paris Games Week 2024 pour faire baisser les prix de ses produits de la gamme Galaxy. Parmi les articles les plus connus de cette gamme, on peut trouver un PC portable Galaxy à prix cassé. Pour ce dernier week-end du mois d'octobre, le Galaxy Book5 Pro 360 disponible en deux coloris au choix et dans sa version 512 Go est au prix de revient de 1581,19 euros au lieu de 2199 euros.

La réduction totale de plus de 600 euros se fait de cette façon : 10 % de remise avec le code PGW10 (à saisir manuellement au cours de l'étape du panier), un bonus de reprise de 200 euros à condition de rendre un ancien appareil usagé (quelque soit son état) et une remise supplémentaire de 10 % si l'achat est effectué depuis l'application Samsung Shop.

Économisez plus de 600 euros sur le dernier Galaxy Book5 Pro 360 de Samsung

Considéré comme le successeur du Galaxy Book4 Pro, le Samsung Galaxy Book5 Pro est un PC convertible 2-en-1 qui embarque un écran tactile AMOLED de 16 pouces avec une définition de 2880 x 1800 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Compatible avec Copilot+, l'ordinateur de la marque coréenne lié à l'offre Samsung est également doté d'un clavier rétroéclairé de type AZERTY, d'un pavé numérique, d'un processeur Intel Core Ultra 7 256V, d'une carte graphique Intel Arc Graphics, d'un NPU Intel AI Boost, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM et d'une autonomie avoisinant les 25 heures.

L'ensemble est alimenté par une batterie de 76 Wh et fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11 Home. On retrouve aussi la technologie sans fil Bluetooth 5.4, la norme Wi-Fi 7, deux Thunderbolt 4, un port USB3.2, un slot permettant d'accueillir une carte MicroSD, une prise combo casque/micro ou bien encore un port HDMI 2.1 pour la partie associée à la connectivité. Enfin, le Galaxy Book5 Pro 360 est fourni avec un S-Pen, un câble USB-C vers USB-C et un bloc de charge.