Passer trop de temps devant un écran coûte cher dans tous les sens du terme

Une étude révèle l'impact que peut avoir un temps d'écran excessif, aussi bien sur notre santé que sur les dépenses qui lui sont associées. Ces dernières se chiffrent en milliards d'euros.



Combien d'heures par jour passez-vous devant un écran ? Et ne pensez pas pouvoir répondre zéro parce que vous ne travaillez pas avec un ordinateur. On parle ici de tous les types d'écrans, PC, smartphones, tablettes, montres connectées, télévisions, consoles de jeux vidéo portables… La réponse est globalement la même pour bon nombre de personnes : trop. On sait que les français passent en moyenne un tiers de leur temps éveillé devant un écran. Un constat qui n'est pas sans conséquence, surtout pour les enfants dont on cherche à limiter l'exposition désormais.

Une étude menée aux États-Unis par l'Association américaine d'optométrie (AOA) et la firme Deloitte Access Economics met du concret sur tout ça. Effectuée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 américain(e)s âgé(e)s entre 18 et 64 ans, les résultats montrent que “près de 70 % des personnes travaillant dans un bureau sont exposées à un temps d’écran excessif, contre 42 % des personnes exerçant d’autres professions”. Par excessif, il faut comprendre plus de 7h par jour. C'est là qu'il existe un “lien établi” entre le risque accru de certains problèmes de santé et le temps passé devant un écran.

Ne restez pas trop longtemps devant les écrans, votre santé et votre portefeuilles vous remercieront

Les conséquences sur la santé peuvent être assez sévères. Le rapport fait état de “problèmes oculaires liés aux appareils, comme la myopie, ainsi [que] la fatigue oculaire numérique ou [le] syndrome de vision informatique (SVI), avec des symptômes et des conséquences tels que la sécheresse oculaire, une vision floue, des maux de tête, voire des douleurs au cou et au dos”. Cela “entraîne une diminution de la productivité” tout en pouvant “affecter la qualité du sommeil et la santé mentale d’un individu”.

Mais il y a un autre impact majeur. Tous ces problèmes de santé impliquent des absences au travail ou des rendez-vous médicaux. Cela représente des dépenses qui s'élèvent à environ 73 milliards de dollars pour le gouvernement américain. Un peu moins de 68 milliards d'euros. Il n'y a malheureusement pas de solutions miracles pour remédier aux effets de l'exposition aux écrans. Assurez-vous d'en être suffisamment éloigné, entre 50 et 70 cm, d'être bien droit sur votre siège, de regarder ailleurs toutes les 20 minutes pendant 20 secondes et bien sûr de faire des pauses si votre travail le permet.