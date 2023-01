Les Français passent un tiers de leur temps éveillé sur un écran

La population française ne peut-elle plus se passer des écrans ? En moyenne, nous passons environ un tiers de temps disponible éveillé sur notre smartphone ou tablette et devant la télévision ou l'ordinateur. Les données varient selon le sexe, l'âge ou la CSP.

L'édition 2022 du baromètre numérique, une étude réalisée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc) pour l’Arcep, le CGE, l’ARCOM et l’ANCT, livre ses conclusions. L'un des éléments les plus marquants est le temps passé par les Français devant un appareil équipé d'un écran (télévision, ordinateur, tablette, smartphone…).

En 2022, nous avons en effet passé en moyenne 32 heures hebdomadaires sur un écran. Le rapport souligne que cela représente « un cinquième du temps total disponible d’une personne (168 heures par semaine) » et « un peu moins d’un tiers (29% exactement) environ du temps disponible hors sommeil ». L'étude confirme ainsi que les terminaux électroniques rythment désormais nos modes de vie.

Les hommes et les cadres, d'importants consommateurs d'écran

Les données ont été récoltées auprès de 4 184 personnes interrogées, constituant un échantillon représentatif de la population française. 30 % des sondés passent au moins 5 heures par jour devant les écrans et 23 % entre 3 et 5 heures par jour. Seuls 2 % ne regardent jamais d'écran et 9 % se limitent à moins d’une heure par jour.

Les gros utilisateurs d'écran sont surtout les hommes. 34 % d'entre eux passent au moins cinq heures par jour devant les écrans, contre 26 % chez les femmes. Si le baromètre indique que le smartphone s'est encore démocratisé avec un taux d'équipement de 87 % (en hausse de trois points par rapport à 2020), ce ne sont pas forcément les jeunes et leur mobile qui sont la cause de chiffres si élevés. « Le temps passé devant les écrans augmente avec l’âge, tiré par les heures passées devant le petit écran des seniors », explique l'étude.

Nous apprenons également que la catégorie socio-professionnelle joue un rôle dans le temps d'écran constaté. Les cadres font par exemple partie des très gros consommateurs d'écran : ils sont 38 % à passer au moins 5 heures par jour devant les écrans, ce qui s'explique probablement par un usage plus fréquent de l'ordinateur dans un cadre professionnel.

Source : Baromètre du numérique 2022