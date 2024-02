eBay doit payer 59 millions de dollars après avoir favorisé la fabrication de faux médicaments

EBay n'aurait pas respecté les exigences de base en matière de déclaration et de tenue de registres, ce qui aurait permis à des personnes de créer des usines de fabrication de médicaments à leur domicile et de le faire sans être détectées.

EBay a accepté de payer 59 millions de dollars pour régler un procès avec le ministère de la Justice concernant son rôle dans la facilitation de la vente de machines de pressage de pilules qui peuvent être utilisées pour fabriquer des médicaments contrefaits. Ces machines peuvent produire des pilules qui ressemblent à des médicaments légitimes délivrés sur ordonnance, mais qui contiennent des substances mortelles telles que le fentanyl, un opioïde synthétique à l'origine de la pire crise d'overdose de l'histoire des États-Unis.

Le ministère de la Justice a déclaré qu'eBay n'avait pas respecté la loi qui oblige les vendeurs d'équipements de fabrication de produits pharmaceutiques à vérifier l'identité des acheteurs, à tenir un registre des transactions et à en informer la Drug Enforcement Administration (DEA). En conséquence, des milliers de personnes ont acheté des presses à pilules sur eBay, et nombre d'entre elles ont été impliquées dans le trafic de pilules illégales contrefaites.

eBay se défend face aux accusations

La société a déclaré qu'elle avait accepté le règlement pour éviter un long litige, mais elle a nié avoir enfreint la loi. Elle a également déclaré qu'elle avait pris des mesures pour supprimer et bloquer les listes de matériel de fabrication de pilules avant l'intervention du ministère de la Justice. « Les représentants du gouvernement ont à plusieurs reprises félicité eBay pour son partenariat avec les forces de l'ordre et ses efforts pour soutenir les enquêtes sur l'utilisation illégale des presses à pilules », a déclaré eBay dans un communiqué.

Toutefois, le ministère de la Justice a déclaré que les actions d'eBay n'étaient pas suffisantes et que la société avait permis à des milliers de personnes d'obtenir des machines dangereuses souvent utilisées pour fabriquer des pilules contrefaites. Ces machines peuvent produire de grandes quantités de pilules, et certains acheteurs ont également acheté des moules ou des matrices de contrefaçon qui leur permettaient d'imiter l'apparence de véritables médicaments sur ordonnance.

Dans le cadre du règlement, eBay a accepté d'améliorer son programme de conformité concernant les ventes de presses à pilules et d'autres équipements connexes, tels que les moules de contrefaçon, les tampons, les matrices et les machines d'encapsulation. La société coopérera également avec la DEA et d'autres organismes chargés de l'application de la loi afin de prévenir et d'enquêter sur les activités illégales liées aux machines qu’elle a vendu.