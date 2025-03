Android Auto sera bientôt plus “cool”… et dégivrant

Android Auto se dote prochainement de nouveaux contrôles dédiés au système de climatisation et à d'autres fonctionnalités, comme le dégivrage. De quoi permettre un contrôle plus unifié au travers d'une même et unique interface.

Ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais du nouveau arrive dans Android Auto. Le système d'infotainment des smartphones Android devrait à en croire nos confrères de Android Authority se doter prochainement de plus de contrôles du véhicule. Il devrait être entre autres possible de contrôler le système d'air conditionné directement depuis l'interface.

C'est en tout cas ce qui ressort de l'analyse détaillée du code source de la toute dernière version de l'application Android Auto (14.0.151144-release.daily). Il serait entre autres possible de choisir entre un mode automatique et un mode “sync”, selon plusieurs bouts de code. Mais ce n'est pas tout : des fonctionnalités de dégivrage font leur entrée dans le système d'infotainment.

Android Auto se renforce dans le contrôle des fonctionnalités des voitures

Selon nos confrères, le mode automatique semble désigner l'adaptation automatique de la température et de la puissance de l'air. Tandis que le mode “sync” ferait référence à la synchronisation des températures passager et conducteur dans les modèles éligibles. Il est en outre question du dégivrage du pare-crise. On trouve également une mention d'une fonction de dégivrage de la vitre arrière.

Et ce n'est pas tout : des références à la température des siège, au recyclage de l'air ou encore à la ventilation des sièges pointent le bout de leur nez dans cette itération. On trouve également des fonctions qui semblent pointer à la ventilation des siège, au chauffage des rétroviseurs et du volant, et bien plus encore.

Histoire de lever toute ambiguïté, des icônes sont également rattachés à certaines fonctionnalités. Android Auto se prépare donc à une mise à jour majeure. De quoi permettre au système d'infotainment de contrôler à peu près tout dans le véhicule. Reste à savoir si les constructeurs sont déjà en discussion avec Google pour adapter ces fonctionnalités à des véhicules sur le point de sortir – ou s'il faudra attendre encore quelques temps avant de pouvoir réellement profiter de tout le potentiel de Android Auto dans sa voiture.