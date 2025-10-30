Le Realme GT 8 Pro arrive enfin en France avec son processeur Snapdragon surpuissant

Realme vient d’annoncer le lancement dans le monde entier de son dernier flagship, le Realme GT 8 Pro. Il s’agit du premier smartphone à être équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, la dernière puce de Qualcomm. On connaît également le reste de sa fiche technique impressionnante.

Nous vous en parlions le mois dernier, à l’occasion du Qualcomm Summit auquel nous avons participé. Realme présentait alors aux yeux du monde entier son nouveau flagship, le premier smartphone à être équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Aujourd’hui, le constructeur annonce son lancement global. Il semblerait ainsi le modèle standard soit, de son côté, réservé au marché chinois. L’occasion donc de découvrir la fiche technique du smartphone.

Comme à son habitude, le flagship est donc propulsé par la dernière puce de Qualcomm, la plus puissante sur le marché à l’heure actuelle (en attendant de connaître les performances officielles de l’Exynos 2600 de Samsung). Mais ce n’est pas tout. À l’intérieur, on retrouvera par ailleurs une batterie massive de 7000 mAh, qui promet déjà une autonomie record. Pour l’écran, Realme a opté pour une dalle LTPO AMOLED de 6,79 pouces.

Le Realme GT 8 Pro se dévoile officiellement avant son arrivée en France

Ce dernier offrira d’ailleurs un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour une définition QHD+. Reste alors à parler de l’éléphant au milieu de la pièce : la partie photo. En effet, Realme a pris tout le monde de cours il y a quelques jours en annonçant un tout nouveau partenariat avec Ricoh pour concevoir son module photo. Ce dernier est ainsi composé d’un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un capteur periscope de 200 MP (avec un zoom optique x3) et un capture ultra-large de 50 MP.

Enfin, quant au design, celui-ci se fait encore très discret sur les réseaux. Il faudra probablement attendre le lancement officiel pour le découvrir dans son intégralité. En revanche, nous savons d’ores et déjà et que la face arrière arborera un îlot en relief pouvant être remplacé par l’utilisateur. Nous ne connaissons pas encore la date de sortie exacte, mais Realme ne devrait pas tarder à la dévoiler.