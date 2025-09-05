Apple Watch Series 11 : ces 5 nouveautés vont tout changer

Les Apple Watch Series 11 vont profiter de nombreuses améliorations, d'un point de vue matériel comme logiciel. Voici cinq nouveautés qui vont bouleverser l'expérience de la montre connectée d'Apple.

Le 9 septembre 2025, la keynote de rentrée d'Apple va fait la part belle aux iPhone 17. Mais l'événement sera aussi l'occasion de présenter les nouvelles montres connectées frappées du logo à la pomme, dont les Apple Watch Series 11. Cette génération devrait introduire plusieurs fonctions majeures si l'on en croit les fuites de ces dernières semaines. PhoneArena a compilé les indiscrétions qui ont pu fuiter, et si elles se confirment toutes, on se retrouve avec cinq nouveautés importantes.

La première est l'intégration d'un capteur pour mesurer la pression artérielle. Une telle fonction était déjà annoncée les années précédentes, celle-ci devrait être la bonne. L'Apple Watch Series 11 pourrait être capable de détecter les pics soudains et les valeurs inquiétantes à long terme. La précision ne vaudrait pas celle d'un appareil médical, mais la montre pourrait donner une première indication et alerter si l'utilisateur devrait consulter un médecin pour des analyses plus poussées.

Des nouveautés matérielles et logicielles pour l'Apple Watch Series 11

Pour la première fois, Apple pourrait offrir une connectivité 5G sur ses Apple Watch. Elles sont jusqu'ici limitées à la 4G LTE, mais le modem basse consommation MediaTek 5G RedCap devrait changer la donne. Les modèles Wi-Fi sont bien sûr toujours à l'ordre du jour. Puisqu'on parle des entrailles de la bête, nous aurons également un nouveau SoC, le S11, qui devrait proposer des performances supérieures tout en consommant moins d'énergie que la puce des Apple Watch Series 10.

Les montres Apple Watch Series 11 tourneront sous watchOS 26, la mise à jour système de cette année. Comme pour les iPhone et les autres appareils de l'écosystème, cette version introduit la nouvelle interface Liquid Glass et ses effets de verre translucide. Ce n'est pas une exclusivité puisque d'anciens modèles y auront droit aussi, mais la puce S11 devrait le mieux en tirer parti.

Toujours liés à watchOS 26, les nouvelles smartwatches vont bénéficier d'un coach sportif basé sur l'IA, qui offre une expérience personnalisée.