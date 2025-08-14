L’Apple Watch Series 11 risque de décevoir en raison d’un manque de nouveautés sur cet aspect crucial

La future Apple Watch Series 11 commence déjà à fuiter… et ce que révèle un document interne d’Apple pourrait en refroidir certains. Derrière les promesses d’une nouvelle génération, les changements annoncés semblent plus discrets que prévu.

Après plusieurs années d’évolutions visibles, l’Apple Watch semble arrivée à maturité. Dans son format actuel, la marge de progression est limitée, et Apple privilégie désormais des améliorations ciblées plutôt qu’un grand bouleversement. Les nouveautés les plus visibles concernent surtout watchOS 26, qui apportera un Centre de contrôle repensé, l’application Apple Notes et la possibilité d’ajouter des raccourcis tiers directement sur la montre.

Selon des informations obtenues par MacRumors, la Series 11 embarquerait bien un processeur S11, mais basé sur la même architecture T8310 que les puces S9 et S10. Autrement dit, pas de saut de performance majeur à prévoir, même si quelques optimisations logicielles et matérielles pourraient améliorer son fonctionnement. Pour les possesseurs de Series 9 ou de Series 10, la mise à niveau pourrait sembler peu justifiée.

Un document interne révèle une évolution limitée pour l’Apple Watch Series 11

La fuite révèle aussi les noms de code des modèles à venir : la Series 11 (N227 et N228 pour la version cellulaire) et l’Apple Watch Ultra 3 (N230) devraient être dévoilées en septembre 2025, aux côtés de l’iPhone 17. L’Ultra 3 pourrait introduire la connectivité satellite, une fonction déjà présente sur certains iPhone et pensée pour contacter les secours en l’absence de réseau mobile. Un atout majeur pour les amateurs de randonnée ou les activités en zones isolées, où la localisation GPS pourrait sauver des vies.

En résumé, voici les modèles d’Apple Watch attendus en 2025 et leurs atouts :

Apple Watch Series 11 : processeur S11 proche des S9/S10, optimisations mineures.

Apple Watch Series 11 Cellulaire : mêmes caractéristiques avec connexion mobile intégrée.

Apple Watch Ultra 3 : ajout possible de la connectivité satellite pour les secours hors réseau.

En 2026, Apple prévoit déjà la Series 12 et l’Ultra 4, sans détails précis pour le moment. Mais la firme pourrait continuer à harmoniser ses produits, avec des fonctions communes entre iPhone, iPad et Apple Watch. Les changements de fond attendraient sans doute un nouveau design ou des capteurs inédits. En attendant, la Series 11 s’annonce comme une mise à jour de transition, avec quelques ajustements pratiques mais loin de la révolution.