Fans de PlayStation 5, cette voiture en édition limitée est faite pour vous

Une association originale entre Mercedes-Benz et Sony a donné naissance à une voiture hybride Classe A Vibes en édition limitée aux couleurs de la PlayStation 5. À réserver aux plus grands fans.



Vous êtes plutôt PlayStation 5 ou Xbox Series X/S ? Peut-être les deux, ou aucune. D'autres ne vont jurer que par la dernière console de Sony, au point de vouloir l’affirmer en dehors de la pièce où ils lancent leurs parties endiablées de tel ou tel titre. Mais comment ? Avec un sticker ? Un t-shirt ? Sony voit visiblement les choses en bien plus grand. Pour vous permettre de crier haut et fort votre amour pour sa dernière plateforme vidéoludique, le constructeur japonais s'est associé à Mercedes-Benz. Tous deux dévoilent une voiture hybride Classe A Vibes inspirée de la PlayStation 5.

Sachez tout d'abord que le véhicule est livré avec une PS5 édition numérique (sans lecteur de disques) et le jeu de courses Gran Turismo 7. La carrosserie de la Classe A Vibes est peinte en “Digital White” et son intérieur est en cuir noir. Les deux couleurs principales de la PlayStation 5. L'habitacle contient plus de 100 lumières LED allumées en bleu par défaut, mais vous pouvez choisir parmi une palette de 64 couleurs au besoin.

Mercedes-Benz et Sony s'associent pour une voiture Classe A Vibes aux couleurs de la PlayStation 5

En dehors de cela, il s'agit d'une Classe A hybride 2024 classique, dont voici les principales caractéristiques :

Puissance : 160 kW / 218 ch.

: 160 kW / 218 ch. Vitesse maximale : 225 km/h (traction avant).

: 225 km/h (traction avant). Accélération : de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes.

: de 0 à 100 km/h en 7,4 secondes. Autonomie en mode électrique : 76 km.

: 76 km. Vitesse de recharge : de 10 à 80 % en 25 minutes avec un chargeur rapide à courant continu de 22 kW.

: de 10 à 80 % en 25 minutes avec un chargeur rapide à courant continu de 22 kW. Toit panoramique coulissant .

. Sièges avant chauffants .

. Système d'infodivertissement compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Livré avec le pack Night.

Si la voiture de Mercedes-Benz et Sony vous intéresse, ne tardez pas. Elle n'est produite qu'à 50 exemplaires et uniquement disponible dans les établissements du constructeur automobile en Italie. Comptez un peu plus de 55 600 € pour vous asseoir au volant et repartir avec. C'est cher, mais quand on aime, on ne compte pas.