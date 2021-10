Ce matin, aux alentours de 9 h, il a été impossible de se connecter à de nombreux sites français. Selon les nombreux signalements Down Detector, cela est dû à une panne chez OVH. Des travaux en cours sur le matériel en seraient à l’origine. Une très mauvaise nouvelle pour l’hébergeur qui vient tout juste d’entrer en bourse.

Panique générale ce matin sur le web français. En l’espace d’une minute, plusieurs centaines de sites ont refusé de se charger. Chez Phonandroid, nous n’avons pas été épargnés. Impossible de charger les pages ou encore de publier nos articles. En général, ce genre de panne ne signifie qu’une chose : OVH rencontre des problèmes techniques.

En début de journée, l’hébergeur a annoncé une maintenance entre 9 h et 10 h 30. De nombreux internautes ont alors affirmé qu'il s'agissait là de la source du problème, bien qu'OVH n'avait encore à ce moment rien confirmé. Sur Down Detector et Twitter, les signalements se multiplient. Quelques mois après l’incendie qui a ravagé les datacenters de l’entreprise, des milliers d’utilisateurs n’ont plus accès à leur outil de travail.

Une erreur de copier-coller plombe le web français

« Quoi de mieux que de démarrer le mercredi par une panne générale chez OVH », résume bien un internaute sur Down Detector. « Des travaux sont en cours depuis ce matin sur Roubaix 4 : intervention sur du matériel réseau type baies et switches », indique un autre. « La coupure est généralisée et aucun service ne répond pour le moment. Armons-nous de patience donc. »

Quelques minutes avant le début des problèmes, l’hébergeur affirmait sur Twitter être « sur le pont pour répondre à vos demandes ». Une coïncidence qui pourrait bien ne pas en être une, donc. L’information a finalement été confirmée par son PDG Octave Klaba : « Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la conf ». L'erreur en question serait survenue suite à un mauvais copier-coller de la part d'un technicien, mais Octave Klaba a rapidement supprimé le tweet qui évoque cette précision.

Par la suite, ce dernier a précisé que la maintenance visait à renforcer la sécurité des serveurs suite à la multiplication des attaques : “Ces derniers jours, l’intensité des attaques DDoS a beaucoup augmenté. Nous avons décidé d’augmenter notre capacité de traitement de DDoS en ajoutant de nouvelles infrastructures dans notre DC VH (US-EST). Une mauvaise configuration du routeur a provoqué la panne du network”.

La panne OVH a été réparée après une heure

Finalement, aux alentours de 10h30, tous les sites atteints par la panne sont réapparus en ligne. Sur Twitter, Octave Klaba explique qu'il a fallu couper “le routeur avec la mauvaise configuration D2″ pour que les choses reviennent à la normale. Malheureusement pour l'entreprise, il n'a pas fallu plus de temps pour que le hashtag #ovhdown débarque en tendance sur Twitter.

Par ailleurs, bien que la panne appartient désormais au passé, ils sont nombreux sur le réseau social à continuer de réagir sur l'événement. Il faut dire que dernièrement, les internautes ont vu les pannes s’enchaîner. La plus importante est sans doute celle qui a touché l’ensemble des applications Facebook la semaine dernière. Pour faire passer le temps, certains affirment que la personne responsable de cette panne aurait été embauchée par OVH…

Quels sites ont été touchés par la panne ?

Tout comme lors de l'incendie des datacenters strasbourgeois d'OVH en mars dernier, cette panne a impacté un grand nombre de sites français. Sur Down Detector, plusieurs d'entre eux se sont exprimés pour avertir leurs utilisateurs de la maintenance en cours. Parmi les plus importants, on retrouve notamment :

Interflora (qui s'est d'ailleurs amusé en déclarant que son site avait “planté”)

l'aéroport de Strasbourg

data.gouv.fr

Démarches Simplifiées

arretsurimages.net

lucca.fr

macg.co

Précisons qu'en théorie, aucune donnée de ces sites n'ont été perdues. Pour l'heure, on ne constate aucune plainte à ce sujet. On doit très probablement cela à la récente mesure d'OVH rendant la sauvegarde automatique gratuite pour tous.