Panne OVH : les internautes s’amusent comme des fous sur Twitter

Ce mercredi matin, une panne massive a touché OVH. Il était impossible de se connecter à de nombreux sites internet. De quoi provoquer la colère légitime des internautes, qui n'ont pas hésité à faire savoir leur mécontentent sur Twitter. Certaines réactions sont d'ailleurs très drôles, de quoi relativiser devant cet énième problème chez l'hébergeur français.

Sur le marché de l'hébergement, OVH fait assurément parti des poids lourds aux côtés d'AWS, de Google Cloud et de Microsoft Azure. Avec deux millions de clients dans le monde et plus de 400 000 serveurs répartis sur 32 data centers, l'hébergeur français s'imposent comme le plus d'Europe continentale.

De fait, lorsqu'un problème vient perturber les activités d'OVH, cela ne passe pas inaperçu, loin de là. Il faut dire que l'effet boule de neige s'applique particulièrement bien à OVH. Un défaut chez eux, et il devient impossible pour des millions de personnes de se connecter sur des dizaines et des dizaines de sites internet.

Et malheureusement pour l'hébergeur, OVH s'est souvent retrouvé sous le feu des projecteurs pour des incidents graves, à l'image de l'incendie qui a touché l'un de ses plus gros data centers à Strasbourg en mars 2021. Un an pile en arrière, OVH était victime d'une énorme panne réseau. Et en ce 13 octobre 2021, l'hébergeur a été frappé à nouveau par une panne massive sur son infrastructure. Survenue vers 9h du matin, cette panne due à une erreur humaine rendait impossible l'accès à des centaines de sites.

Les Twittos s'amusent de la panne OVH

Face à cet énième problème, les Twittos ont ressorti leurs meilleurs mèmes et punchlines pour ironiser sur cette nouvelle panne d'OVH. Voici un florilège des réactions les plus drôles publiées sur l'oiseau bleu. Pour l'internaute RomainFiere, le responsable des serveurs chez OVH doit être un joueur régulier d'Among US.

Et quoi de mieux que de laisser le raz-de-marée passer comme le suggère cet internaute ? Vos clients auront bon vous demander ce qui se passe, ce n'est pas votre faute pour autant. Alors faites comme Malcom et ses frères et surfez sur la vague.

Du côté d'Interflora, on prend ça avec beaucoup d'humour visiblement.

Comme vous le savez peut-être, OVH avait prévenu qu'il allait procéder à une mise à jour invisible, censée ne pas perturber les activités des millions de sites hébergés par l'entreprise. Pour le twettos Triggered Woody, une phrase d'Emmanuel Macron résume plutôt bien la situation.

Et évidemment, la série phénomène du moment Squid Game ne pouvait pas passer à côté de cette panne OVH. Repose en paix candidat OVH, tu as été éliminé. Et vous, quelles sont vos réactions préférées sur la panne d'OVH ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.