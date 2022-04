Panne Bouygues Telecom : le réseau internet fixe est KO dans plusieurs grandes villes en France

En ce vendredi 15 avril 2022, de nombreux clients de Bouygues Telecom se plaignent de ne plus pouvoir se connecter à Internet via leur Bbox. Visiblement, une panne importante touche actuellement le réseau internet fixe de l'opérateur. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas encore fait de déclaration officielle sur le sujet.

Vous êtes client Bbox chez Bouygues Telecom et vous éprouvez toutes les difficultés du monde pour vous connecter à Internet depuis ce début d'après-midi ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Visiblement, une panne massive touche actuellement le réseau internet fixe de l'opérateur français. En novembre 2021, c'était au tour du réseau mobile d'être HS.

Sur DownDetector, site spécialisé dans le recensement des pannes de services/applications populaires, le nombre de signalements grimpe en flèche sur la page de Bouygues Telecom depuis 13h en ce vendredi 15 avril 2022. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les signalements dépassent les 2700, et ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis.

Bien entendu, les réactions pullulent également sur le site. “Panne générale de Bouygues. Je suis dans le 91 aussi, mais apparemment c'est dans plusieurs grandes villes + Ile-de-France”, explique un internaute. “Bouygues OFF… Super. Plus rien ne fonctionne même le 1064 et l'appli. Opérateur de…”, s'agace un autre utilisateur.

Les plaintes se multiplient, Bouygues reste silencieux

Sur Twitter, le nombre de plaintes explose également. “Selon DownDetector, la panne Bouygues touche même Marseille et Lyon. Ici pareil plus d'internet sur la Bbox depuis une heure déjà dans le 91″, détaille le tweetos Innocent XI. “J'ai essayé de vous joindre sans succès car ma connexion est KO avec une Bbox. J'ai l'erreur C1 et personne ne me répond ! J'ai déjà checké les forums et auto diagnostiquer, toujours rien !”, se plaint une autre utilisatrice.

Comme vous pouvez le constater, les plaintes concernent surtout le réseau internet fixe de l'opérateur. On note également que les clients éprouvent également des difficultés à joindre les équipes de Bouygues via le 1064, le numéro court de l'opérateur. Quoi qu'il en soit, cette panne touche visiblement plusieurs grandes villes de France, à commencer par Paris et l'Ile-de-France en général, sans oublier Lyon, Marseille, Nice ou encore Toulouse.

Pour l'instant, l'opérateur n'a toujours pas pris la parole. De fait, impossible de connaître l'origine de la panne et de savoir si les services seront rétablis rapidement ou non. Dommage pour Bouygues, qui venait tout juste d'annoncer l‘arrivée du Wi-Fi 6E dans ses Bbox.