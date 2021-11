Panne Bouygues Telecom : le réseau mobile est HS

Depuis ce jeudi matin, les abonnés mobile Bouygues Telecom ont les plus grandes difficultés à passer des appels ou à en recevoir. Et pour cause, le réseau mobile de l'opérateur est victime d'une panne importante due à plusieurs problèmes techniques.

Mise à jour du jeudi 18 novembre à 14h30 :

Bouygues Telecom a répondu à notre demande pour obtenir plus d'informations sur la situation : “Entre 8h et 10h30 ce matin, certains clients ont pu rencontrer des difficultés pour passer des appels en 4G. Nos équipes réseaux et fournisseurs ont été mobilisés afin de mettre en place une solution technique permettant à nouveau la prise en charge des appels, avec un retour à la normale progressif. Les appels en 3G n'ont pas été impactés”.

Article original

Décidément, alors que les utilisateurs SFR ont eu le droit à une panne massive fin octobre 2021, c'est au tour des abonnés Bouygues Telecom d'être en difficulté. En effet et depuis ce jeudi 18 novembre 2021, le réseau mobile de l'opérateur français est totalement KO. La faute à plusieurs problèmes techniques. Nous n'avons malheureusement pas plus de détails pour l'instant.

En tout cas, les signalements se multiplient sur le site DownDetector, avec une montée en flèche des rapports depuis ce matin 9h. D'après de nombreux témoignages, il est tout simplement impossible de recevoir et d'émettre des appels. La panne touche visiblement les utilisateurs de nombreuses villes un peu partout en France, de Paris à Marseille en passant par Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence, et aussi la Corse.

Le réseau mobile Bouygues HS partout en France

“Bonjour impossible d'émettre et de réceptionner des appels depuis ce matin 8h… (Caen)”, raconte un utilisateur. “Pareil en Haute-Corse. Les appels entrants et sortants coupent…”, explique dépité un autre abonné. À la rédaction de Phonandroid, nous avons également rencontré les mêmes difficultés. Les premières tonalités sonnent, puis plus rien. Impossible de recevoir ou d'émettre un appel.

Comme vous pouvez vous en douter, les clients ont commencé à interpeller Bouygues sur Twitter. L'opérateur a rapidement pris la parole : “Bonjour, vous pouvez rencontrer des difficultés pour passer des appels en 4G. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rétablir vos services le plus vite possible. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée“, écrit l'opérateur à chaque client mécontent.

Pour l'instant, difficile de savoir que les services reviendront à la normale. En outre, Bouygues n'a pas encore donné de détails sur les origines de cette panne. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d'informations à vous fournir. Pour rappel, une panne d'envergure avait touché les services de Bouygues Telecom en octobre 2021. De nombreux utilisateurs dans le nord de la France ne pouvaient pas plus passer ou recevoir d'appels sur leur mobile et leur fixe.