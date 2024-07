Un pack Xiaomi composé d'un smartphone et d'une paire d'écouteurs sans fil est en promotion chez Boulanger. En ce moment, le Redmi Note 13 Pro accompagné des Redmi Buds 4 Lite passe sous les 300 euros par l'intermédiaire d'une double réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette période estivale, Boulanger vous permet d'avoir un pack Xiaomi à prix bradé. Actuellement, le smartphone Redmi Note 13 Pro et les écouteurs Redmi Buds 4 Lite sont vendus à 299,99 euros au lieu de 400,99 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de plus de 50 euros et à un bonus de reprise de 50 euros (à valoir sur un ancien téléphone usagé).

Dévoilé par Xiaomi au début de l'année 2024, le Redmi Note 13 Pro fait partie de la gamme Redmi Note 13. Le smartphone associé au bon plan Boulanger dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels. Il est aussi équipé d'un processeur Snapdragon 7s Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, et d'une batterie de 5100 mAh avec prise en charge de la charge turbo 67 W.

Pour l'APN, on retrouve un capteur principal de 200 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. À propos du système d'exploitation, le téléphone fonctionne avec Android 13 qui est lié à une surcouche MIUI 14. Quant à la partie connectivité, celle-ci est constituée du Wi-Fi 5, du NFC, du Bluetooth 5.2, de l'USB Type-C et du GPS.

Enfin, les Redmi Buds 4 Lite sont des écouteurs qui possèdent une autonomie avoisinant les 20 heures d'utilisation grâce à l'étui de charge fourni. Les accessoires embarquent également une résistance à l'eau grâce l'indice IPX4, un appairage rapide Google facilitant la connexion aux appareils Android et la technologie sans fil Bluetooth 5.3.