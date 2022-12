Xbox Series S : la console Microsoft avec une 2e manette est à moins de 250 €

Un pack Xbox Series S fait l'objet d'un bon plan intéressant à saisir sur le site Micromania. À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'enseigne spécialisée dans les jeux vidéo propose la console Microsoft avec une deuxième manette sans fil ; le tout pour moins de 250 euros.

Annoncé pour une sortie nationale ce jeudi 15 décembre 2022, le pack Xbox Series S + 2e manette est disponible en précommande sur le site de Micromania.

À la veille de sa sortie officielle, le pack en question peut être obtenu à exactement 249,98 euros. Il s'agit plutôt d'une belle offre puisque la manette sans fil revient à moins de 20 euros si on prend en compte le tarif actuel de la console à 229,99 euros.

Sortie en même temps que la Xbox Series X, la Xbox Series S est une console équipée d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.

Quant à la manette Microsoft, elle est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est également équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android.