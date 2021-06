Pack smartphone 5G Oppo Reno4 Z + écouteurs Bluetooth W31 à 269 €

Boulanger propose un pack incluant le smartphone 5G Oppo Reno4 Z avec une paire d'écouteurs Bluetooth Enco W31 pour 269 € au lieu de 329 €. Un bon plan qui permet d'économiser la belle somme de 60 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Envie de vous équiper d'un smartphone 5G pas cher ? Profitez de ce bon plan Boulanger qui permet d'acquérir le pack Oppo Reno4 Z 5G avec une paire d'écouteurs W31 à 269 € au lieu de 329 €. Vous économisez ainsi 60 euros sur l'ensemble.

Pour rappel ou à titre d'information, le smartphone Oppo Reno4 Z est disponible en France depuis octobre 2020. Le smartphone est bien entendu compatible 5G, et embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 765G couplé à une mémoire RAM de 8 Go. On retrouve un espace de stockage de 128 Go, une batterie 4020 mAh avec charge rapide (0 à 100% en 38 minutes / 0 à 60% en 15 minutes).

Pour la partie affichage, on est sur une dalle AMOLED d'une diagonale de 6,57 pouces de définition 2400 x 1080px avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La partie photo est assurée par un quadruple capteur à l’arrière, dont un capteur principal 48 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.7), mais deux capteurs 2 mégapixels identiques qui semblent doublonner l’un avec l’autre. Le quatrième capteur est un modèle 8 mégapixels avec objectif panoramique.

À l’avant, vous retrouvez aussi deux capteurs 16+2 mégapixels inspirés de ceux du Reno4. Enfin, le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10. Concernant les écouteurs Bluetooth W31 d'Oppo, ils sont résistant à la poussière aux éclaboussures et à la pluie grâce à leur certification IP54. Ils offrent en outre une autonomie de 3h30 et embarque un un microphone pour passer des appels et interagir avec l’assistant vocal du smartphone.