639 €, c’est le prix du Samsung Galaxy S21 FE avec les écouteurs Buds2

Envie de vous offrir le nouveau Galaxy S21 FE en promotion ? Au cours de cette journée du vendredi 21 janvier 2022, le dernier smartphone Samsung atteint les 639 euros sur le Darty avec une paire d'écouteurs Buds2 offerte. Toutes les informations de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

À l'occasion de la 2ème démarque des soldes d'hiver Darty 2022, le site e-commerce vous permet de bénéficier de 20 euros de réduction dès 300 euros d'achats en ce 21 janvier uniquement.

Parmi les nombreux articles éligibles à l'opération commerciale, on retrouve le Samsung Galaxy S21 FE. Le modèle Fan Edition du Galaxy S21 disponible dans sa version 128 Go est ainsi vendu par Darty au prix de 639 euros au lieu de 759 euros. La remise de 120 euros se fait en deux fois : une première réduction de 100 euros en ajoutant le produit au panier et une deuxième réduction de 20 euros en saisissant le code DARTY20 dans la case prévue à cet effet. Enfin, une paire d'écouteurs Sammsung Galaxy Buds2 d'une valeur de 129,99 euros est offerte par le site marchand. Pour en profiter, il suffit d'ajouter l'article en cliquant ici.

Pour rappel, le Galaxy S21 FE de Samsung est doté d'un écran Super AMOLED de 6,41 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 888, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et du système d’exploitation mobile Android avec une surcouche One UI.

La partie photo se compose d’un capteur frontal de 32 MP et d’un capteur arrière de 12 + 12 + 8 MP. Quant à la partie connectique, elle comprend le Bluetooth 5.0, le Wifi 6, du GPS, la reconnaissance faciale, le lecteur d’empreintes digitales et le port USB-C.