Le pack PS5 Slim standard + Clair Obscur Expedition 33 devient moins cher chez Cdiscount

Cdiscount vous permet d'avoir un pack PS5 Slim à prix réduit ! Au cours d'une offre à durée limitée, la version standard de la console Sony fournie avec le jeu Clair Obscur Expédition 33 bénéficie d'une réduction non négligeable de 40 euros sur le site e-commerce français.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au dimanche 10 août 2025, Cdiscount effectue des promotions d'été sur une sélection d'articles venant de l'univers PlayStation. Parmi cette sélection, on peut trouver un pack PS5 Slim à prix réduit.

Proposée dans sa version standard, la console de Sony accompagnée du jeu Clair Obscur Expédition 33 est à 509 euros au lieu de 549 euros. La réduction de 40 euros se fait automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de saisir un code promotionnel. En revanche, si vous êtes nouveau client Cdiscount, sachez que vous pouvez obtenir une remise supplémentaire de 10 euros grâce au coupon HELLO10.

Lancée par Sony il y a moins de deux ans, la PS5 Slim dite standard possède un processeur AMD Ryzen de 3e génération, un chipset graphique AMD RDNA 2 Custom et une mémoire vive de 16 Go GDDR6.

La console de salon dotée d'un lecteur de disque dispose aussi d'un espace de stockage de 1 To, de deux ports USB Type-A, d'un port USB Type-C, d'un port Ethernet, du Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax et de la technologie sans fil Bluetooth 5.1. Pour terminer, la PS5 Slim standard affiche des dimensions de 358 x 96 x 216 mm et un poids de 3,2 kilos.

Quant à Clair Obscur Expedition 33, il s'agit d'un jeu de rôle tour par tour développé par le studio français Sandfall Interactive. Le jeu vidéo intègre des mécaniques de jeu en temps réel, pour rendre les combats plus immersifs et addictifs que jamais. Il convie les joueurs à explorer un monde fantastique rappelant la France de la Belle Époque et peuplé d'ennemis dévastateurs.