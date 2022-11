Pack Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe et Mario Lapins Crétins à 289,99 € seulement sur Cdiscount

Le Cyber Monday est la dernière occasion de profiter des affaires du Black Friday. Alors n’hésitez pas à vous faire plaisir ou à préparer vos cadeaux de Noël pour vos proches. Et s’il y a bien une valeur sûre, ce sont les consoles de jeux vidéo. Cdiscount l’a bien compris et vous propose un pack Nintendo Switch avec deux jeux cultes pour moins de 290 euros.

La Nintendo Switch est une console qui plait autant aux grands qu’aux enfants. Sortie en 2017, elle offre une maniabilité unique et un catalogue de jeux originaux en exclusivité. Les ventes dans le monde dépassent aujourd'hui les 110 millions d’unités se qui en fait la console de salon de Nintendo la plus vendue de l’Histoire.

Le Black Friday se termine avec le Cyber Monday et Cdiscount a décidé de vous faire plaisir en mettant en vente la Nintendo Switch à petit prix dans un pack comprenant un code de téléchargement pour le mythique jeu de courses Mario Kart 8 Deluxe ainsi que le très amusant Mario + Lapins crétins Kingdom Battle et enfin 3 mois d’abonnement individuel au service Nintendo Switch Online. Ce pack est disponible pour seulement 289,99 euros. Pour seulement 20 euros de plus que le prix de vente conseillé de la console seule, vous avez donc deux jeux et 3 mois d’abonnement au service online. Une très belle affaire à ne pas manquer.

Pour information, ce pack ne contient pas la Nintendo Switch OLED, ni de la Nintendo Switch Lite mais bien la Nintendo Switch “standard”. La console est vendue avec sa paire de Joy-Con Néon rouge et bleu, un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch, une paire de dragonnes Joy-Con et sa station d’accueil pour pouvoir jouer sur votre téléviseur. Les jeux Mario Kart 8 Deluxe et Mario + Lapins crétins Kingdom Battle se téléchargent avec un cadre de téléchargement. Ces deux jeux plairont autant aux petits qu’aux grands.

Mario Kart 8 Deluxe est le jeu idéal pour s’amuser en famille puisque vous pouvez y jouer jusqu’à 4 en simultané sur votre TV. 48 pistes sont disponibles et vous pouvez choisir entre une quarantaine de personnages issus de l’univers Nintendo.

Mario + Lapins crétins Kingdom Battle est un jeu qui mêle aventure, combat et humour. 4 mondes sont à explorer pour résoudre les différentes énigmes. Vous pouvez jouer à deux en local en mode Versus ou en coopération.

Enfin, le service Nintendo Switch Online vous permet de jouer en ligne, de stocker vos données de sauvegarde sur le cloud mais aussi d’accéder gratuitement à un catalogue de jeux issus des anciennes consoles de Nintendo.

